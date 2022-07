Immersion totale dans l'intelligence artificielle avancée et l'apprentissage machine lors de la Conférence Behavox sur la conformité et la sécurité optimisées par l'IA





Le 19 juillet, Behavox proposera une conférence pour dévoiler aux clients, régulateurs et chefs de file sectoriels la prochaine génération d'IA en matière de conformité et de sécurité.

La Conférence Behavox sur la conformité et la sécurité optimisées par l'intelligence artificielle se tiendra au siège de la société à Montréal. Lors de cet événement présentiel exclusif, Behavox reprendra ses marques pré-COVID en invitant, à son siège montréalais, des clients, régulateurs, chefs de file de l'IA et partenaires à des ateliers et des allocutions sur la conformité, la sécurité et l'IA.

"Nous sommes ravis de renouer avec le présentiel pour permettre à nos clients de rencontrer les ingénieurs et les scientifiques des données qui sont derrières nos innovations", déclare Fahreen Kurji, responsable de la veille client. "Les participants à la conférence pourront écouter des allocutions, prendre part aux Paddocks de l'innovation pour tester nos dernières innovations, et bénéficier d'opportunités de réseautage avec d'autres leaders et régulateurs du secteur."

Les allocutions porteront sur:

Le cadre de test et de contrôle qualité pour les modèles de conformité. Le renforcement de la couverture des employés et des données grâce à un nouveau moteur de traitement des données conçu pour l'IA. L'amélioration de la précision de la transcription vocale à l'aide de l'apprentissage continu.

La conférence proposera également les Paddocks de l'innovation, durant lesquels les invités pourront découvrir plus en détail les innovations des ingénieurs et des scientifiques des données de Behavox. Lors de cette conférence, Behavox fera la démonstration de son nouveau produit révolutionnaire - Behavox Quantumtm. Également au rendez-vous, de nombreux essais et ateliers couvriront tous les thèmes d'intérêt, depuis l'infrastructure jusqu'à l'orchestration nuagique, en passant par le moteur IA au coeur de Behavox Quantumtm.

À quoi peuvent s'attendre les participants?

Connaître l'état d'avancement de l'IA en matière de conformité et de sécurité;

Découvrir comment le secteur aborde la question du déploiement de l'IA dans la conformité et la sécurité;

Réseauter avec des experts sectoriels du monde entier;

Recevoir des crédits de formation professionnelle.

Behavox Quantumtm a fait l'objet de tests et comparatifs rigoureux avec les solutions disponibles sur le marché, et a généré une performance au moins 3 000 fois supérieure à celle de ses concurrents grâce à de nouvelles politiques de gestion des risques par l'IA. En outre, la solution fournit un programme de sécurité exhaustif permettant de détecter les comportements malveillants, immoraux et illégaux, élimine les fraudes et protège vos centres numériques.

Parmi les participants à la conférence du 19 juillet figureront de hauts dirigeants de banques internationales, institutions financières et grandes entreprises. Des clients potentiels et existants y enverront également des délégations complètes. Le premier ministre canadien Justin Trudeau prononcera le discours liminaire en l'honneur des innovations canadiennes qui occupent le devant de la scène IA mondiale.

Il s'agit de l'occasion rêvée pour tester le produit et rencontrer l'équipe derrière ces innovations, ainsi que les principaux acteurs du secteur. Inscrivez-vous ici à la Conférence Behavox sur la conformité et la sécurité optimisées par l'intelligence artificielle.

À propos de Behavox Ltd.

Behavox fournit une gamme de produits de sécurité qui aident les équipes responsables de la conformité, des RH et de la sécurité à protéger leur entreprise et leurs collègues contre les risques commerciaux.

Grâce à une analyse optimisée par l'IA de toutes les communications d'entreprise, y compris la messagerie électronique, instantanée et vocale, et les plateformes de visioconférence, Behavox aide les organisations à identifier les comportements illégaux, immoraux et malveillants sur le lieu de travail.

Créé en 2014, Behavox est basé à Montréal et dispose de bureaux à New York, Londres, Seattle, Singapour et Tokyo.

Pour de plus amples renseignements à propos de Behavox, rendez-vous sur https://www.behavox.com/.

