AVIS AUX MÉDIAS : Nunavut Tunngavik inc. et Meta feront une annonce et tiendront une activité festive à Iqaluit





IQALUIT, NU, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Nunavut Tunngavik inc. (NTI) et Meta Canada feront une annonce à l'intention des Inuits du Nunavut et tiendront une activité festive à Iqaluit.

Aluki Kotierk, présidente de NTI se joindra à Debbie Reid, directrice des politiques autochtones à Meta pour commenter cette annonce.

OBJET : Activité et annonce pour célébrer les collectivités inuites et leur culture.

INVITÉS :

Aluki Kotierk, présidente de NTI

Leena Evic , cofondatrice de Pirurvik

, cofondatrice de Pirurvik Debbie Reid , directrice des politiques autochtones à Meta

QUAND ET OÙ?

Date : Vendredi 8 juillet 2022

Heure : 15 h à 17 h (HE)

Arrivée des médias : Les médias sont invités à se présenter au plus tard à 14 h 30 HE et à utiliser l'entrée du Centre des congrès pour accéder à la rotonde.

Lieu : Salle de bal à l'hôtel Aqsarniit, 1730 Federal Rd, Iqaluit, NU X0A 0H0

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES

Une séance photo et des rencontres avec les médias suivront l'annonce. Aluki Kotierk et Debbie Reid seront disponibles pour des entrevues.

PROTOCOLE LIÉ À LA COVID-19

Veuillez ne pas vous présenter à l'événement si vous présentez des symptômes liés à la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne qui a reçu un diagnostic positif dans les 14 jours précédant l'événement. Le port du masque est obligatoire.

NUNAVUT TUNNGAVIK INCORPORATED

Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) veille à ce que les promesses faites en vertu de l'Accord sur le Nunavut se réalisent. Les Inuits ont échangé leurs droits ancestraux sur les terres traditionnelles dans la région du Nunavut contre les droits et les avantages énoncés dans l'Accord sur le Nunavut. La gestion des terres, de l'eau et de la faune est d'une grande importance pour les Inuits. NTI coordonne et gère les devoirs des Autochtones énoncés dans l'Accord sur le Nunavut et voit à ce que les instances gouvernementales fédérales et territoriales honorent leurs obligations.

META

Meta conçoit des technologies qui aident les gens à socialiser, à trouver des communautés et à faire croître les entreprises. Depuis le lancement de Facebook en 2004, notre façon de socialiser n'est plus la même. Les applications comme Messenger, Instagram et WhatsApp ont permis à des milliards de personnes dans le monde de s'émanciper. Maintenant, Meta dépasse les écrans 2D pour se tourner vers des expériences immersives comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle afin de participer à la prochaine évolution de la technologie sociale.

