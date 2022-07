Premier Tech fait évoluer son offre d'inoculants AGTIV®!





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Premier Tech annonce qu'elle renforce l'identité de sa marque AGTIV® basée sur la nature, la science et la performance. La position de Premier Tech en tant que leader mondial dans la production industrielle d'inoculants mycorhiziens a incité son groupe Producteurs et Consommateurs à aller plus loin dans sa recherche de technologies issues de la nature avec l'introduction du Bacillus, du rhizobium et du Serendipita dans le marché agricole.

« Nous avons également combiné ces puissantes technologies pour améliorer la qualité et les rendements des cultures au profit de nos clients. » souligne Marc Béland, directeur principal, secteur d'affaires agriculture de Premier Tech Producteurs et Consommateurs pour l'Amérique du Nord.

« Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter les nouveaux noms de produits qui reflètent les actions de nos inoculants sur les plants. »

AGTIV® REACHMC : Les inoculants à action unique avec mycorhizes aident les plants à atteindre et à absorber plus de nutriments et d'eau.

AGTIV® THRIVEMC : Les inoculants à double action avec mycorhizes et rhizobium fixent l'azote et améliorent l'assimilation des nutriments pour faire prospérer les plants.

AGTIV® IGNITEMC : L'inoculant à action unique de Serendipita stimule la croissance des plants et augmente leur teneur en chlorophylle pour de meilleurs rendements.

AGTIV® FUELMC : Les inoculants à action unique de rhizobium alimentent les légumineuses en fixant l'azote pour une meilleure croissance.

AGTIV® STIMULATEMC : Les inoculants à action unique de Bacillus stimulent le plant pour une croissance plus forte et une zone racinaire plus saine.

AGTIV® ENRICHMC : Les inoculants à double action rhizobium et Bacillus améliorent l'absorption d'azote du plant grâce à un système racinaire sain.

Notre objectif : développer de nouvelles technologies issues de la nature pour la production agricole et aider nos clients à tirer profit de ces technologies.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au coeur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses plus de 5 200 équipiers présents dans 28 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et suivez https://twitter.com/_PremierTech.

Pour en apprendre davantage sur AGTIV®, visitez www.PTAGTIV.com et suivez twitter.com/PTAGTIV

www.PTAGTIV.com/fr/marque

