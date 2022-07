La population de Compton bénéficiera d'un nouveau bâtiment multiservices grâce au soutien du gouvernement du Canada





DEC accorde 81 975 $ au Club Lions de Compton dans le cadre de son projet de construction au parc des Lions.

COMPTON, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs, comme le parc des Lions de Compton, sont au coeur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, ces espaces ont connu une fluctuation importante de leur achalandage occasionnée par les répercussions de la COVID?19.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution non remboursable de 81 975 $ au Club Lions de Compton. Cet appui, accordé dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), permettra de construire un bâtiment multiservices avec cuisine extérieure couverte dans le parc des Lions.

Le soutien de DEC portera sur la construction du bâtiment, qui abritera un bloc sanitaire et un espace de rangement ainsi qu'un toit pour protéger la cuisine extérieure et les tables à pique-nique. Il s'agit d'un projet qui vise à revitaliser la rue principale et à améliorer les espaces extérieurs et l'accessibilité d'un espace public aux personnes handicapées.

OBNL en activité depuis plus de 40 ans, le Club Lions de Compton a pour mission d'améliorer activement le bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté. L'organisme met à la disposition des citoyens un terrain au coeur du village de Compton : il s'agit d'un parc avec sentiers de marche, préau et fontaine, notamment. Le parc accueille plusieurs activités communautaires : un marché public, l'événement les Comptonales, une exposition de voitures anciennes, un café des aînés et des activités pour le camp de jour.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, nous contribuons au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« Avec un bâtiment de services et un toit qui protégera la cuisine extérieure et les tables à pique-nique, le Club Lions de Compton encourage l'inclusion sociale, favorise la vitalité de la communauté et améliore l'accessibilité. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Après avoir aidé les PME à reprendre leurs activités, nous investissons maintenant dans des espaces publics de qualité où il fera bon se retrouver. Notre appui au Club Lions de Compton témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement économique des collectivités de toutes tailles, partout au Québec. Des organismes comme le Club Lions stimulent la croissance de nos régions, en plus de participer au tissu social et à la qualité de vie des gens d'ici. Bravo à tous pour ce projet porteur pour l'Estrie! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Souhaitées depuis longtemps par les personnes qui fréquentent le parc, quotidiennement dans certains cas, ces installations permettront d'élargir l'offre d'activités à la communauté comptonoise, notamment aux résidentes et aux résidents âgés du Manoir de chez nous ainsi qu'aux enfants de l'école primaire, du CPE et des garderies du village. Tant pour la clientèle du marché public que des évènements de plus en plus nombreux qui se tiennent au parc, l'ajout de ces commodités s'avérait essentiel. Merci à DEC pour ce soutien des plus appréciés! »

Danielle Lanciaux, trésorière, Club Lions de Compton

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

(ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en oeuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 15:30 et diffusé par :