Cristina Caffarra crée une nouvelle entreprise antitrust avec Keystone





Une éminente économiste spécialisée dans la concurrence européenne s'associe à Keystone pour créer une nouvelle approche économique, technologique et stratégique en matière de lutte contre les cartels en Europe

LONDRES et BRUXELLES, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Keystone, une société de conseil auprès des plus grandes entreprises technologiques, des agences gouvernementales et des cabinets d'avocats internationaux sur les questions de stratégie, d'économie, de technologie et de concurrence, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat avec Cristina Caffarra en Europe.

Le Dr. Caffarra, une des principales expertes européennes en matière d'antitrust et d'économie de la concurrence, qui a dirigé la pratique de la concurrence de Charles River Associates en Europe pendant plus de 10 ans, deviendra associé directeur chez Keystone et dirigera les opérations européennes du cabinet, accompagnée d'une équipe d'économistes de la concurrence travaillant à Londres, Bruxelles et Rome.

Keystone a été fondé par Greg Richards et le professeur Marco Iansiti en 2003, et est l'un des conseillers les plus réputés au monde dans le secteur de la technologie. Il a acquis une expertise approfondie en traitant des affaires très médiatisées portant spécifiquement sur l'économie numérique. Les affiliés de Keystone sont tous des experts de renom du monde universitaire en matière de transformation numérique, d'innovation, d'économie des plateformes, d'informatique, de gestion stratégique et d'écosystèmes, épaulés par 150 professionnels répartis dans l'ensemble de ses bureaux aux États-Unis.

Le partenariat avec le Dr. Caffarra fait de la lutte antitrust son offre principale en Europe, soutenue par les capacités existantes de Keystone et son expérience dans les domaines des plateformes technologiques et de l'économie numérique.

Le Dr. Caffarra met à profit plus d'une vingtaine d'années d'expérience en matière d'économie de la concurrence. En tant que principale conseillère et experte auprès de la Commission européenne, des tribunaux et des agences de la concurrence en Europe et dans le monde, elle a conseillé de nombreuses entreprises et agences sur des fusions, des affaires de conduite et des controverses réglementaires. Son expérience comprend des affaires marquantes sur l'économie des plateformes et de l'économie numérique, pour et contre des entreprises telles que Microsoft, Amazon, Apple, Google, Meta, Newscorp, Uber, ainsi qu'une vaste expérience dans les télécommunications, la télévision et les médias.

Cristina Caffarra a déclaré : « La réalité en termes d'application et de réglementation des marchés numériques signifie qu'il n'est plus possible d'être actif dans ce secteur uniquement avec des compétences antitrust traditionnelles. Les agences elles-mêmes (comme la CMA au Royaume-Uni) associent une expertise juridique et économique à des capacités en matière de technologie, de données, d'informatique et de stratégie. Il est de plus en plus essentiel de combiner une expertise approfondie en matière d'économie antitrust, de théorie et d'empirisme, avec des connaissances en informatique et en science des données, et une compréhension de l'évolution des stratégies des entreprises. Les écoles de commerce et les informaticiens travaillent intensivement sur les écosystèmes numériques, d'une manière qui rejoint l'économie antitrust. Keystone fournit les capacités clés pour approfondir et étendre mon expertise antitrust de base, et j'aime beaucoup l'idée de former un véritable partenariat avec des collègues partageant les mêmes idées, dynamiques et collaboratifs au sein d'une structure plus importante, pour construire quelque chose de plus abouti, nouveau et unique en Europe. »

Greg Richards, PDG et cofondateur de Keystone, a déclaré à propos de ce nouveau partenariat : « Pendant une vingtaine d'années, Keystone a été au service de clients dans le monde entier, y compris les plus grandes entreprises technologiques, en les conseillant sur des questions de litige, de réglementation et de politique publique. Aujourd'hui, alors que l'Europe et le Royaume-Uni deviennent une force majeure en matière d'antitrust et de réglementation du secteur numérique, il est temps de se développer et d'apporter l'expertise que nous avons acquise au fil des ans à cette région importante. Les performances exceptionnelles de Cristina et ses antécédents en tant que bâtisseuse d'institutions, conseillère au franc-parler et commentatrice politique en sont la clé. »

Marco Iansiti, président du conseil d'administration de Keystone et professeur d'administration des affaires David Sarnoff à la Harvard Business School, a ajouté : « Cristina est une personne exceptionnelle et l'un des principaux cerveaux dans le domaine de la concurrence en Europe. Elle est une figure marquante en matière de lutte contre la fraude et de politique, adoptant des points de vue progressistes et participant activement au discours antitrust et réglementaire mondial. La combinaison de sa spécialisation antitrust et de l'expertise mondiale de Keystone en matière d'économie, de stratégie et de technologie, va constituer une proposition puissante et nous sommes incroyablement excités par ce que nous pouvons réaliser ensemble à un moment aussi intéressant pour la transformation numérique et la réglementation en Europe. »

Le nouveau bureau de Keystone à Londres sera le siège européen de l'entreprise. Bien que Keystone ait servi d'importants clients issus du secteur des technologies dans le continent européen au cours des dix dernières années, l'établissement d'une présence physique sur le marché aidera le cabinet à jouer un rôle clé dans les futures questions législatives, réglementaires et litigieuses en matière de concurrence, tout en attirant davantage de talents dans l'entreprise.

