Le Canada, la Colombie-Britannique et le BC First Nations Justice Council continuent de faire progresser les priorités en matière de justice autochtone en Colombie-Britannique

VICTORIA, BC, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Le démantèlement du racisme et de la discrimination systémiques au sein de notre système de justice et la revitalisation des traditions juridiques autochtones profiteront à tous au Canada. L'ensemble de la population canadienne devrait se réjouir de soutenir la mise en place d'un système de justice visant à renforcer la sécurité publique et le bien-être communautaire tout en affrontant les obstacles auxquels se heurtent les peuples autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique, l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, et Doug White, président du BC First Nations Justice Council (BCFNJC), se sont rencontrés pour la première réunion annuelle tripartite des ministres dans le cadre du protocole d'entente (PE) entre le Canada, la Colombie-Britannique et le BCFNJC.

Conformément à ce protocole d'entente, annoncé en janvier 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ainsi que le BCFNJC se sont engagés à travailler de concert pour faire progresser leurs priorités communes en matière de justice autochtone. Ceci comprend remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice et promouvoir les programmes de justice réparatrice et de justice communautaire menés par les Premières Nations.

La réunion en personne d'aujourd'hui a été l'occasion de consolider les relations entre le Canada, la Colombie-Britannique et le BCFNJC, tout en permettant aux parties d'établir des priorités pour l'année à venir. Au cours de la réunion, le BCFNJC a soulevé plusieurs priorités pour faire progresser les travaux sur la stratégie en matière de justice applicable aux Premières Nations.

En mars 2020, la Colombie-Britannique et le BCFNJC ont mis en place leur stratégie en matière de justice applicable aux Premières Nations dans le cadre d'un engagement commun et permanent visant à remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice de la province.

La réunion a également été l'occasion de discuter des investissements futurs pour réaliser les priorités en matière de justice autochtone en Colombie-Britannique et au Canada, comme la mise en oeuvre des principes de Gladue et l'élaboration d'une stratégie en matière de justice applicable aux Autochtones pour remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice au Canada.

Les partenariats noués entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le BCFNJC favorisent une transformation importante du système de justice et appuient la reconnaissance et la mise en place de systèmes de justice autochtones en Colombie-Britannique.

Citations

«?La stratégie en matière de justice applicable aux Premières Nations de la Colombie-Britannique prépare le terrain et incite la Colombie-Britannique, le Canada et les Premières Nations à transformer le système de justice. Pour ce faire, les gouvernements fédéral et provincial, le First Nations Justice Council et les Premières Nations, ainsi que les dirigeants du système de justice, devront travailler de concert, en étroite collaboration et en partenariat, afin de mettre en place le système de justice que nous avons imaginé ensemble.?»

Doug White, c.r.

Président du British Columbia First Nations Justice Council

«?La collaboration entre les peuples autochtones et tous les ordres de gouvernement est essentielle pour apporter des changements significatifs. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de rencontrer M. White, le ministre Eby et le ministre Farnworth aujourd'hui pour discuter des priorités importantes en matière de justice autochtone en Colombie-Britannique. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des peuples autochtones dans la province et au Canada. Je me réjouis de faire progresser l'important travail qui nous attend.?»

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

«?Notre partenariat avec le First Nations Justice Council et le Canada permet d'améliorer le système de justice pour les Autochtones de la province. La stratégie en matière de justice applicable aux Premières Nations fonctionne en Colombie-Britannique grâce à l'engagement de nos partenaires et au fait qu'elle est rédigée et gérée par des Autochtones. Je suis ravi du travail que nous avons accompli ensemble jusqu'à présent. Cette réunion nous aide à consolider ces acquis et à accélérer le travail.?»



L'honorable David Eby

Procureur général de la Colombie-Britannique

«?Notre gouvernement continue de travailler avec le First Nations Justice Council pour répondre aux priorités en matière de maintien de l'ordre et de sécurité publique pour les Premières Nations et les peuples autochtones de la Colombie-Britannique. Mon ministère est résolu à trouver une voie à suivre qui contribuera à réduire la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. Il est essentiel que nous continuions à offrir des programmes et des services qui répondent aux besoins particuliers des Autochtones, tout en collaborant avec les communautés autochtones pour favoriser la réinsertion des personnes qui sortent de prison.?»

L'honorable Mike Farnworth

Ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

Faits en bref

La stratégie en matière de justice applicable aux Premières Nations de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) comprend 43 appels à l'action et une approche à deux axes pour transformer le système de justice pénale existant et restaurer les lois et les systèmes de justice des Premières Nations. Signée le 6 mars 2020, elle a été élaborée conjointement par le BCFNJC, les communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Outre la réforme du système de justice actuel, la stratégie a aussi pour objectif de rétablir les traditions et structures juridiques des Premières Nations.

Le gouvernement du Canada a fourni 1,5 million de dollars sur trois ans au BCFNJC pour soutenir son travail de promotion des priorités en matière de justice autochtone en Colombie-Britannique, y compris celles décrites dans la stratégie en matière de justice applicable aux Premières Nations.

La province de la Colombie-Britannique investit plus de 2,9 millions de dollars pour soutenir le fonctionnement des centres de justice autochtones existants et la création de nouveaux centres, et verse 1,25 million de dollars au BCFNJC pour les services et les rapports Gladue.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 28,6 millions de dollars sur cinq ans destiné à financer des projets pilotes de centres de justice communautaire en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario , ainsi qu'à organiser des consultations pour répandre le concept de centre de justice communautaire dans d'autres provinces et territoires. Il a accordé 8,9 millions de dollars sur cinq ans au BCFNJC pour les centres de justice autochtone.

Liens connexes

Restez branchés

