Lancement de l'édition 2022 de l'International Solar Building Design Competition





BEIJING, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L'édition 2022 de l'International Solar Building Design Competition est présentée par le comité organisateur de l'International Solar Building Design Competition. Le concours, dont le thème est « Sunshine & Station in the Scenery », se déroule dans la réserve naturelle de l'habitat du panda géant qui est située dans la mini-réserve naturelle du bassin Guanbagou du comté de Pingwu, dans la province du Sichuan. Le concours, qui porte sur les stations de recherche, explore de nouvelles méthodes et idées pour la conservation écologique grâce aux ressources renouvelables. L'objectif est de construire une station de recherche afin d'offrir des lieux de travail et de séjour aux visiteurs, aux chercheurs et aux étudiants. Le premier prix comprend la réalisation du projet, et l'équipe gagnante participera à l'approfondissement du projet aux côtés de l'équipe d'experts.

Les participants se disputeront un premier prix (avec un prix de 100 000 yuans), trois deuxièmes prix, six troisièmes prix, 20 prix de reconnaissance et 30 mentions honorables totalisant 320 000 yuans en prix. Les participants doivent s'inscrire d'ici le 15 août et soumettre leur projet avant le 30 septembre. L'inscription est gratuite.

Le concours est présenté par la Société internationale d'énergie solaire, le Construction Technology Group du Central Research Institute de Chine et le Architecture Design & Research Group de Chine. Le National Engineering Research Center for Human Settlements de Chine organise l'événement et le groupe Delta est le sponsor principal.

Le concours, qui s'articule autour de sujets d'actualité dans l'application des ressources renouvelables en architecture, fait la promotion de l'application des énergies propres comme l'énergie solaire dans l'architecture et la vie quotidienne. Il a eu lieu à 11 reprises depuis 2005, et a reçu 1 873 participations valides de 9 345 équipes. Nos participants proviennent de 232 universités chinoises, de 25 universités étrangères et de plus de 120 entreprises du secteur de la construction. Le projet met l'accent sur la mise en oeuvre des résultats du concours ; au total, cinq projets du concours ont été achevés et mis en oeuvre jusqu'à présent. Tous nos membres sont impatients de travailler avec les participants pour répandre le concept de développement écologique, à faible émission de carbone, écoénergétique et durable.

Pour vous inscrire, scannez le code QR sur l'affiche. Pour en savoir plus, consultez notre site Web officiel : www.isbdc.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1854165/panda_3.jpg

