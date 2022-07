Une révolution pour la startup croate Revuto : Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'abonnements à vie aux services de streaming les plus populaires





La vente de NFT débutera le lundi 11 juillet à 12 h (HEC)

ZAGREB, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Un an après son succès retentissant, Revuto, l'une des plus célèbres startups croates qui révolutionne la gestion des abonnements numériques, lance une autre innovation. Cette fois-ci, il s'agit d'un produit unique et innovant : des abonnements numériques à vie aux services de streaming les plus populaires via le NFT Revulution. À partir du 11 juillet, 10 000 utilisateurs intéressés pourront acheter un NFT en édition limitée sur le site Web de Revuto.

« Compte tenu des retours que nous avons eus de nos 350 000 utilisateurs actifs et vérifiés avec des fonctionnalités activées par le NFT, nous avons décidé d'offrir quelque chose que personne n'a encore offert à ce jour, le NFT Revulution : un produit qui garantit une inscription aux services de streaming les plus populaires, et qui permet à Revuto de prendre en charge le coût de l'abonnement mensuel des utilisateurs aussi longtemps qu'ils seront propriétaires de NFT sur l'application Revuto. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si les utilisateurs décident de renoncer à leur abonnement, ils peuvent rendre l'argent investi dans le NFT ou gagner de l'argent en vendant leur NFT à un autre utilisateur », a déclaré Vedran Vukman, PDG et cofondateur de Revuto.

Comment ça marche ?

Après l'achat, Revuto fournira à l'utilisateur une carte de débit numérique Mastercard pour payer ses abonnements. En outre, le NFT Revulution donne accès aux plateformes d'échanges de cryptomonnaies, ouvrant ainsi un tout nouveau marché secondaire de l'abonnement numérique. Une fois que l'utilisateur aura vendu son NFT, Revuto désactivera sa carte de débit numérique et fournira au nouvel utilisateur une nouvelle carte virtuelle Mastercard pour payer ses abonnements.

« Notre NFT Revulution n'est qu'un début, mais aussi un moyen d'initier le public aux abonnements par NFT, qui leur permettront de payer n'importe quel abonnement au monde, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. En outre, les utilisateurs qui emploient cette méthode innovante bénéficieront de réductions au moment de choisir leurs abonnements, ainsi que la possibilité de les offrir ou de les vendre à d'autres utilisateurs. Cette approche unique de Revuto constitue une véritable nouveauté dans l'univers des abonnements et permettra la création d'un tout nouveau marché des abonnements prépayés inutilisés. Je suis extrêmement fier de l'équipe derrière ce projet, et nous sommes tous impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes convaincus que le marché actuel et la base d'utilisateurs existante se réjouira de notre démarche », a ajouté Josipa Maji?, cofondatrice de Revuto.

Les NFT en édition limitée de Revulution seront accessibles sur le site Web de Revuto au prix de 349 dollars américains, et la vente commencera à 12 h (HEC) le 11 juillet. Les utilisateurs pourront payer leur NFT Revuto par carte de crédit ou de débit, ou en cryptomonnaie.

À propos de Revuto

La startup croate Revuto a développé une application de gestion des abonnements pour permettre aux utilisateurs de réaliser des économies sur leurs abonnements. En 2021, la société a recueilli 10 millions de dollars. À ce jour, elle a enregistré trois millions de préinscriptions à l'application. Au total, 350 000 utilisateurs actifs bénéficient actuellement de ce service. Reposant sur une combinaison de modèles commerciaux issus de la technologie financière et de la crypto, Revuto offre la meilleure expérience utilisateur et les meilleures offres dans le monde des abonnements numériques.

