Raffles Bali invite tous les passionnés du voyage à faire l'excursion de leur vie dans ce complexe ultra-luxueux à Bali





DENPASAR, Indonésie, 7 juillet 2022 /CNW/ - Le complexe Raffles Bali est une oasis intime de bien-être émotionnel située dans la magnifique baie de Jimbaran. Perché sur une colline avec des vues inégalées sur l'océan et sa propre plage isolée, cet hôtel de villégiature ne compte que 32 villas, chacune offrant beaucoup d'espace, une piscine privée bien aménagée et une terrasse, pour une détente optimale.

Situé sur une terrasse avec vue sur l'océan depuis le plus haut point de l'hôtel, le restaurant Rumari est le tout premier en Indonésie à faire partie des établissements de la « Krug Ambassade ». Ce restaurant propose à ses visiteurs un voyage culinaire épicurien, l'une des expériences gastronomiques les plus sophistiquées qui met en valeur les richesses de l'archipel de façon harmonieuse grâce à l'expertise de l'équipe culinaire la plus talentueuse et des invités vedettes.

Le Loloan Beach Bar and Grill, quant à lui, se trouve sur la plage isolée de l'hôtel et surplombe une piscine à débordement de 25 mètres. On y sert des fruits de mer dignes d'un somptueux festin et des sélections de viande de première qualité. Au crépuscule, l'ambiance récréative passe à une ambiance d'élégance décontractée.

Découvrez une destination gastronomique exclusive pour un voyage culinaire intime inoubliable à la Secret Cave, illuminée par des torches vacillantes et des bougies, ou au Purnama Honeymoon Bale, construit sur les rochers du complexe au bord de l'océan. Essayez The Farm Terrace, un restaurant extérieur avec une vue à couper le souffle, sous une pergola de fruits de la passion au milieu de jardins luxuriants.

Les connaisseurs de vins et de spiritueux apprécieront le bar emblématique de la marque, The Writers Bar, et la bibliothèque attenante, un havre de paix où déguster des cocktails aux assaisonnements fantaisistes ou des champagnes et des vins des plus raffinés. Ce bar à l'ambiance intime à Bali préserve le patrimoine de Raffles en servant son cocktail exclusif Raffles Bali Sling.

« Nous souhaitons aux voyageurs du monde entier la bienvenue au Raffles Bali et nous les invitons à profiter du complexe hôtelier le plus luxueux de Bali, avec ses couchers de soleil époustouflants, ses jardins tropicaux luxuriants et sa cuisine exquise, ainsi qu'à profiter du programme de bien-être émotionnel de Raffles », a déclaré Katya Herting, directrice générale de Raffles Bali.

Avec le programme de bien-être émotionnel de Raffles, la relaxation n'a rien de plus simple! Les voyageurs pourront se détendre au parfum de la mer et au son des oiseaux tropicaux qui chantent à travers la flore. Relaxez sous les mains d'un thérapeute expert au Raffles Spa, qui dispose de sa propre baignoire à remous et de portes coulissantes menant à une terrasse avec vue sur la colline, ou découvrez la suite de soins isolée, The Sanctuary, cachée dans la nature aux côtés d'une colline.

Faites-vous dorloter par un majordome, un service légendaire, sensoriel et sophistiqué qui est offert par Raffles Wellbeing depuis 1887. Pourquoi pas?

Réservez votre expérience d'escapade de rêve à l'adresse suivante https://www.rafflesbali.com/offer/a-private-hideaway/

Réservation requise auprès de [email protected] , +62 361 201-5800.

