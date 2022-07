Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'Exposition agricole de Trois-Rivières





QUÉBEC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 208 515 $ à l'Exposition agricole de Trois-Rivières, qui se déroulera jusqu'au 16 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 123 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 85 515 $ en vertu du Programme d'appui aux expositions agricoles.

Citations :

« Je suis heureuse d'annoncer, au nom du gouvernement du Québec, ce soutien financier pour la 115e édition de l'Exposition agricole de Trois-Rivières, une initiative promouvant le savoir-faire de nos agriculteurs et la variété de leurs produits. Ce type d'événement, qui combine animaux de la ferme, manèges, animations, spectacles et foires commerciales, est extraordinaire pour les familles. J'invite aussi les visiteurs à prolonger leur séjour en Mauricie et à tomber sous le charme de ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Notre gouvernement vise à favoriser les échanges entre producteurs et consommateurs. Une meilleure connaissance de notre terroir et de ses artisans ouvre la porte à tout un univers alimentaire 100 % québécois. Toutes les occasions sont bonnes pour mettre en valeur les agriculteurs de chez nous et découvrir leurs produits, particulièrement au travers d'initiatives dynamiques comme les expositions agricoles. Je souhaite à tous une belle Exposition agricole de Trois-Rivières! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec

« Je suis évidemment ravi du soutien financier accordé par le gouvernement du Québec. En tant que député de Trois-Rivières, je suis fier du dynamisme de nos promoteurs. Chaque attrait touristique, dont l'exposition agricole, rehausse l'attractivité de la Mauricie et stimule son économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la Mauricie et député de Trois-Rivières

