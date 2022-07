CSL dévoile son Rapport de développement durable 2021





MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe CSL (« CSL ») a dévoilé aujourd'hui son Rapport de développement durable 2021, qui met en évidence l'impact de l'entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) auxquels font face l'industrie du transport maritime, nos collectivités et notre planète. Le rapport décrit en détail les mesures significatives que CSL prend pour assurer un avenir plus sécuritaire, plus vert et décarbonisé pour tous, et pour contribuer à une société plus inclusive et équitable.

« Malgré les incessantes perturbations découlant de la pandémie de COVID-19, nous avons continué de faire d'importants progrès en ce qui concerne nos activités et nos objectifs ESG, a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. En plus de s'adapter à des conditions volatiles et complexes, nos employés ont appris à se développer en pareil contexte. Les leçons apprises au cours des deux dernières années nous ont aidés à affiner nos priorités en termes d'entreprise responsable et à redoubler d'efforts sur les initiatives appuyant notre objectif de zéro blessure/dommage. »

Points saillants du Rapport de développement durable 2021 de CSL

Environnement

Nous avons conclu avec succès le plus long cycle d'essais de biodiésel B100 menés dans le monde sur des moteurs de navires, soit près de 30 000 heures d'opération, ce qui s'est traduit par plus de 38 478 TM d'émissions de carbone évitées sur le cycle de vie.

Nous avons réalisé une réduction de 26 % d'éq. CO 2 par tonne de marchandises transportée en 2021 par rapport à 2005.

par tonne de marchandises transportée en 2021 par rapport à 2005. Nous avons réduit de 61 % les déchets produits par l'équipage, par jour d'activité par rapport à 2010 et retiré tous les incinérateurs de la flotte canadienne.

Société

Nous avons déployé des programmes de vaccination des équipages contre la COVID-19 dans toutes les régions où nous menons des activités.

Nous avons réduit de 12,5 % le taux de fréquence du total des cas enregistrés dans le prolongement de la tendance à la baisse depuis 2012.

Nous avons fait don d'environ 1 % du bénéfice net à des oeuvres de bienfaisance et à des secours en cas de catastrophe, et ajouté un nouveau pilier au programme de dons à l'appui d'organisations et d'initiatives autochtones.

Gouvernance

Nous avons identifié cinq nouvelles priorités ESG qui caractérisent les principes fondamentaux de nos activités.

Nous avons harmonisé la divulgation de nos données ESG avec la norme du secteur du transport maritime du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

« En 2022 et par la suite, nous explorerons de nouvelles possibilités de développement pour notre entreprise en accordant un rôle central à nos priorités ESG, a poursuivi M. Martel. En tant que transporteur maritime socialement responsable, nous reconnaissons qu'il nous incombe de protéger nos équipages, les collectivités où nous sommes présents et les voies navigables qui sont les artères vitales de notre industrie. »

Le Rapport de développement durable de CSL, qui en est à sa neuvième édition, couvre chaque année la contribution de l'entreprise à l'atteinte de ses cibles de zéro blessure/dommage pour les gens, la planète et la propriété, et son harmonisation avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les résultats du rendement sont divulgués dans un tableau de bord ESG en se basant sur la norme du secteur du transport maritime du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Visitez le site internet de CSL à l'adresse www.cslships.com pour lire ou télécharger le Rapport de développement durable 2021 de CSL.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Il a son siège social à Montréal et mène des opérations régionales dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

SOURCE Le Groupe CSL Inc.

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 14:11 et diffusé par :