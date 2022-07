NEXUS ROBOTICS REÇOIT UNE SUBVENTION DE 2,6 MILLIONS DE DOLLARS DE TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA (TDDC)





ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Nous sommes très heureux d'annoncer que Nexus Robotics Inc. s'est vue attribuer une subvention de 2,6 millions de dollars de la part de Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui sera utilisée pour créer la prochaine génération de nos robots et poursuivre notre développement intensif afin d'offrir aux agriculteurs des solutions encore plus écoresponsables et durables, avec la mise en marché d'un produit révolutionnaire dans l'industrie mondiale de l'agro-technologie. «Cette subvention confirme non seulement l'avancement de notre technologie et le potentiel de notre modèle d'affaires, mais elle confirme également notre statut ESG et assure notre capacité à poursuivre notre feuille de route en matière de R&D» déclare Luc Labbé, PDG.

Un seul robot Nexus peut aider à réduire de 50% l'application d'herbicides et de fongicides

Grâce à une combinaison unique de bras articulés, d'intelligence artificielle et d'algorithmes avancés pour éliminer les mauvaises herbes et traiter les plantes malades, les robots autonomes de Nexus Robotics contribuent à augmenter le rendement des récoltes. En termes mesurables, un seul robot Nexus peut aider à réduire de 50% l'application d'herbicides et de fongicides, et permet une meilleure utilisation des ressources humaines en remplaçant jusqu'à cinq personnes dans les tâches liées au désherbage.

À l'heure actuelle, nous en sommes à déployer la troisième génération de robots Nexus Robotics dans les champs canadiens pour l'été, qui seront tous relocalisés en Californie plus tard cette année pour permettre une amélioration continue du logiciel d'IA qui alimente les machines pendant les mois d'hiver. Nexus Robotics présentera son robot à la convention FIRA-USA 2022 à Fresno en Californie du 18 au 20 octobre 2022.

À propos de Nexus Robotics - Nexus Robotics est une entreprise de solutions technologiques agricoles qui offre flexibilité et liberté pour créer l'avenir de l'agriculture. Notre dernier produit intègre des commandes de précision et des optiques avancées dans un véhicule entièrement autonome qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour éliminer avec précision les mauvaises herbes sans endommager les récoltes. Avec nos clients et nos partenaires, Nexus redéfinit, une mauvaise herbe à la fois, la façon dont le travail agricole est effectué pour un avenir plus durable. nexusrobotics.ca

À propos de Technologies du développement durable Canada - Chez TDDC, nous encourageons les entreprises qui tentent de réaliser l'extraordinaire. Du financement initial à l'accompagnement à la mise en marché, en passant par de la formation et des ateliers, nous travaillons sans relâche pour aider nos entreprises à croître et à évoluer dans un marché toujours plus concurrentiel. Nous appuyons nos petites et moyennes entreprises avec l'espoir qu'elles deviennent des sociétés prospères, qui emploient des Canadiens et Canadiennes, d'un océan à l'autre. Les innovations que nous finançons contribuent à résoudre certains des enjeux environnementaux les plus pressants, tels que : les changements climatiques, une meilleure utilisation des ressources par l'économie circulaire, le bien-être des personnes dans leurs communautés et la préservation de l'environnement. sdtc.ca/fr/

