Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la Fête des guitares

QUÉBEC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 22 500 $ à la Fête des guitares, qui aura lieu à Lac-au-Saumon, en Gaspésie, jusqu'au 9 juillet prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Je suis très fière que notre gouvernement appuie les événements locaux. Ils représentent l'ADN de notre territoire et offrent de formidables occasions de rencontre entre les visiteurs et les habitants. J'encourage les vacanciers à ajouter le Festival des guitares à leur itinéraire. L'accueil chaleureux de la population de Lac-au-Saumon et les richesses de la région leur donneront envie de prolonger leur séjour. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

