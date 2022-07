Le Canada et le Manitoba investissent dans les infrastructures de transport en commun à Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba; Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités; Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique; l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba; et Brian Bowman, maire de Winnipeg, ont annoncé un financement visant à améliorer les infrastructures de transport en commun de la Ville de Winnipeg.

Expansion et renforcement du transport en commun

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba et la Ville de Winnipeg investiront ensemble dans :

l'achat d'une centaine d'autobus électriques et des infrastructures de recharge et de ravitaillement nécessaires;

l'achat de 135 autres autobus diesel pour répondre aux besoins croissants en transport;

la construction d'une nouvelle installation d'entreposage et d'entretien des autobus écoénergétique certifiée LEED pour remplacer le garage nord qui date de 70 ans.

Sous réserve du processus d'approbations requises, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 183,7 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement du Manitoba fournira plus de 153 millions de dollars, tandis que la Ville de Winnipeg versera plus de 122 millions de dollars.

Réseau de transport efficace et accessible

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba et la Ville de Winnipeg investiront aussi dans :

une refonte du réseau de transport en commun de Winnipeg et la conception préalable des corridors proposés pour le transport en commun rapide au centre-ville;

l'introduction de systèmes de transport intelligents (STI) à bord des autobus pour remplacer le matériel et l'équipement radio actuels;

le remplacement de 325 dispositifs de fixation des fauteuils roulants sur les véhicules de transport en commun existants pour maintenir l'accessibilité au profit de tous les usagers.

Le gouvernement du Canada investit plus de 19,9 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement du Manitoba fournit plus de 16,5 millions de dollars, tandis que la Ville de Winnipeg verse plus de 13,2 millions de dollars.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble pour répondre aux besoins croissants de nos collectivités. Le Manitoba est fier d'investir près de 170 millions de dollars pour améliorer et moderniser le système de transport en commun de Winnipeg. Ces nouveaux projets d'infrastructure contribueront à réduire notre empreinte carbone tout en favorisant la croissance de l'emploi et des occasions d'affaires pour les entreprises manitobaines. »

L'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

« Winnipeg est une ville en plein essor. Si nous voulons continuer d'accueillir de nouveaux résidents de façon durable, nous avons besoin d'un système de transport en commun fiable, accessible et convivial. Ce financement fédéral contribuera grandement à l'atteinte de ces objectifs en ajoutant des dizaines d'autobus, dont plusieurs seront électriques, sur les routes de Winnipeg, et en améliorant la technologie du système de transport en commun. Les investissements que nous faisons dans le transport en commun aideront à relier les Winnipegois au travail, à l'école et entre eux, tout en créant des emplois et en réduisant les émissions de carbone. »

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement annoncé aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les familles, les étudiants et les travailleurs de Winnipeg. Notre gouvernement, en collaboration avec le Manitoba et la ville de Winnipeg, s'efforce de fournir aux résidents de notre ville des infrastructures de transport en commun modernes qui allégeront la congestion sur nos routes, réduiront la pollution, et feront de Winnipeg une ville plus inclusive. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud

« Winnipeg est une ville ambitieuse en pleine croissance, et un système de transport en commun accessible est crucial pour notre avenir. L'annonce d'aujourd'hui, qui comprend du financement pour soutenir le réseau d'autobus de Winnipeg, constitue une étape de plus vers la création d'un système de transport en commun moderne et propre, qui permettra de relier les communautés de notre ville et d'améliorer la qualité de vie des Winnipegois et Winnipegoises. »

L'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« L'amélioration des infrastructures municipales est une priorité pour le gouvernement du Manitoba pour des raisons économiques et environnementales, et les couloirs de transport en commun de Winnipeg en sont l'un des atouts les plus importants. Grâce aux investissements dans ces projets, la ville de Winnipeg augmentera l'efficacité et la mobilité de son système de transport en commun pour répondre aux besoins d'une population croissante, tout en rendant ce système plus accessible et plus écologique. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba

« Pour Winnipeg, qui est la plus grande collectivité du Manitoba, cet investissement rendra le transport en commun plus accessible, plus abordable et plus efficace sur le plan énergétique. »

L'honorable Eileen Clarke, ministre des Relations municipales du Manitoba

« Aujourd'hui marque une étape significative dans la transformation du système de transport en commun de Winnipeg pour répondre aux besoins futurs d'un million de personnes. Avec plus d'un demi-million de dollars en investissements tripartites, Winnipeg Transit pourra mettre en oeuvre des éléments importants pour son tout nouveau réseau de transport, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, notamment : la transition vers des autobus à zéro émission, la conception d'un nouveau tracé pour le réseau qui doublera le nombre de ménages ayant accès au transport en commun à une courte distance de marche, la création de nouveaux corridors de transport rapide au centre-ville et la rénovation nécessaire du garage nord du Winnipeg Transit. »

Brian Bowman, maire de la Ville de Winnipeg

Faits en bref

Le financement fédéral est assujetti au processus de diligence raisonnable et d'approbations nécessaires.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent les projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 22 milliards de dollars pour plus de 5?000 projets dans des collectivités de tout le pays.

Depuis 2015, un financement fédéral de plus de 945 millions de dollars a été investi pour 229 projets d'infrastructure au Manitoba .

. Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

Document d'information

Le Canada et le Manitoba investissent dans des infrastructures de transport en commun à Winnipeg

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à six projets d'infrastructure dans la ville de Winnipeg dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Ces projets soutiendront l'électrification du réseau de transport en commun de Winnipeg et permettront d'améliorer la capacité, l'efficacité et l'accessibilité du réseau.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 203 599 200 $ dans ces projets par le biais du volet Infrastructures de transport en commun du PIIC. L'investissement du gouvernement du Manitoba s'élève à 169 649 033 $, tandis que la Ville de Winnipeg alloue 135 750 268 $ à ces projets.

Renseignements sur les projets financés

Titre du projet Description Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Transition vers des autobus à émission zéro Le projet comprend l'achat d'environ 100 autobus à émission zéro, d'une infrastructure de recharge et de 135 autobus diesel. Jusqu'à 110 655 200 $* 92 203 445 $ 73 779 355 $ Remplacement du garage nord Le garage nord, qui date de 70 ans, sera remplacé par une nouvelle installation d'entreposage et d'entretien des autobus à haut rendement énergétique, certifiée LEED. Le bâtiment permettra d'augmenter la capacité et sera conçu pour faciliter la transition vers un parc d'autobus à émission zéro. Jusqu'à 73 022 800 $* 60 846 248 $ 48 687 952 $ Infrastructure du réseau principal de transport en commun Le projet s'inscrit dans le cadre du plan directeur du transport en commun de Winnipeg, qui prévoit une refonte complète du réseau de transport en commun de la Ville de Winnipeg. 7 265 600 $ 6 054 061 $ 4 844 339 $ Remplacement des systèmes de radio et de transport intelligent Le projet permettra de remplacer le matériel et l'équipement radio des autobus actuels par la technologie des systèmes de transport intelligents dans tous les véhicules du parc. 5 390 000 $ 4 491 218 $ 3 593 783 $ Modernisation des mesures de fixation des fauteuils roulants Le projet permettra de rénover environ 325 dispositifs de fixation de fauteuils roulants sur les autobus existants afin de répondre aux exigences d'accessibilité pour tous les usagers du transport en commun. 4 605 600 $ 3 837 616 $ 3 070 784 $ Transport en commun rapide (corridors au centre-ville) - conception préalable Le projet comprend les travaux de conception préalable pour les corridors de transport en commun rapide proposés au centre-ville. 2 660 000 $ 2 216 445 $ 1 773 555 $

*L'approbation de ce financement est conditionnelle au processus de diligence raisonnable et d'approbations nécessaires du gouvernement fédéral.

