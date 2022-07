L'E3 revient en juin 2023, désormais produit par ReedPop





Les organisateurs de PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration dirigeront le retour en personne de l'exposition phare de l'industrie nord-américaine du jeu vidéo

LOS ANGELES, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L'E3 , la première célébration mondiale du divertissement interactif, fera son retour tant attendu au Los Angeles Convention Center au cours de la deuxième semaine de juin 2023. L' Entertainment Software Association (ESA) s'associera à ReedPop , la société de production d'événements chevronnée à l'origine de PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration, et d'autres célébrations acclamées de la culture pop, pour réunir l'industrie mondiale du jeu vidéo pendant une semaine de révélations titanesques de produits AAA, de premières mondiales bouleversantes et d'accès exclusif à l'avenir des jeux vidéo.

L'E3 2023 accueillera de nouveau les éditeurs, les développeurs, les journalistes, les créateurs de contenu, les fabricants, les acheteurs et les concédants de licence. L'événement mettra également en valeur des vitrines numériques et présentera des composantes destinées aux consommateurs en personne.

« C'est un immense honneur et privilège pour ReedPop d'assumer la responsabilité de ramener l'E3 en 2023 », a déclaré Lance Fensterman, président de ReedPop. « Avec le soutien et l'appui de l'ESA, nous allons construire un événement de classe mondiale pour servir l'industrie mondiale du jeu de manière nouvelle et plus large que ce que nous faisons déjà chez ReedPop grâce à notre portefeuille d'événements et de sites Web de premier plan. »

Kyle Marsden-Kish, VP mondial de la division Gaming de ReedPop, qui dirigera l'équipe E3 nouvellement formée tout en assumant ses responsabilités en matière d'événements mondiaux de jeu en direct, a ajouté : « Pendant des années, nous avons écouté, entendu et étudié les commentaires de la communauté mondiale des joueurs. L'E3 2023 sera résolument épique, un retour à la forme qui honore ce qui a toujours fonctionné, tout en remodelant ce qui n'a pas fonctionné et en établissant une nouvelle référence pour les expositions de jeux vidéo en 2023 et au-delà. »

« Nous sommes ravis de ramener l'E3 en tant qu'événement en personne avec ReedPop, un leader mondial dans la production d'événements de culture pop », a poursuivi Stanley Pierre-Louis, président-directeur général de l'ESA. « Les trois dernières années ont confirmé que l'E3 rassemble notre industrie comme aucun autre événement. ReedPop apporte un talent de classe mondiale et une connaissance approfondie de l'industrie des jeux vidéo, qui servira à améliorer l'expérience de l'E3 pour les années à venir. »

L'inscription des médias à l'E3 2023, simplifiée et sécurisée, commencera à la fin de 2022. Les exposants confirmés, les guides d'hôtel et de voyage, les horaires des événements et d'autres renseignements seront communiqués dans les mois à venir par le biais de communiqués de presse et du site Web officiel de l'E3 . Les médias, les créateurs, les professionnels de l'industrie et les fans sont invités à consulter régulièrement ce site pour obtenir des mises à jour et à suivre l'E3 sur Twitter , Facebook et Instagram .

