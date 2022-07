Les premiers ministres des provinces et territoires discuteront de soins de santé, d'enjeux d'abordabilité et du renouvellement de l'économie en Colombie-Britannique à l'occasion de leur Rencontre estivale

La COVID-19 continue de toucher les communautés un peu partout au pays, et Services aux Autochtones Canada reste disponible pour contribuer aux efforts de prévention et d'intervention. Le gouvernement du Canada surveille la COVID-19 dans tout le...

Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront les 11 et 12 juillet à l'hôtel Fairmont Empress à Victoria. «?Je suis ravi d'accueillir mes homologues, les premiers ministres des provinces et territoires, dans la Ville des jardins, a...

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) fera le point sur la situation alarmante constatée dans les laboratoires biomédicaux en Gaspésie, particulièrement à l'Hôpital de Gaspé, lors d'une...