Teleperformance se distingue en matière de réduction des émissions de carbone en rejoignant l'indice Vérité40





Teleperformance (Paris:TEP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce avoir rejoint l'indice Vérité40 le 16 juin 2022. Lancé en 2021 par le cabinet de conseil Axylia spécialisé dans la finance responsable, cet indice rassemble les plus grandes entreprises françaises cotées à Paris engagées dans la réduction des émissions de carbone, notamment celles capables de « payer leur facture carbone ».

Le Score Carbone Axylia évalue sur une échelle allant de A à F la capacité d'une entreprise à s'acquitter de sa facture carbone. Cette dernière comprend l'ensemble des émissions de CO 2 de l'entreprise (Scopes 1, 2 et 3), qui sont converties en euros à l'aide de l'estimation du coût du carbone par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Teleperformance obtient le Score Carbone de A, la meilleure notation possible.

Les entreprises françaises pouvant s'acquitter de leur facture carbone sont triées par ordre décroissant de capitalisation boursière ajustée de la valorisation de la facture carbone. Les trente-cinq premières entreprises sont ainsi retenues dans l'indice Vérité40 ; les cinq entreprises restantes composant l'indice sont sélectionnées sur la base de leur engagement en matière de réduction des émissions de carbone.

Cette distinction reflète l'engagement fort de Teleperformance en faveur du climat, déjà reconnu en 2021 par l'initiative Science Based Targets (SBTi), qui a approuvé ses nouveaux objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs reflètent l'ambition du groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040, soit dix ans d'avance par rapport à l'Accord de Paris .

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP ? ISIN : FR0000051807 ? Reuters : TEPRF.PA ? Bloomberg : TEP FP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de solutions digitales intégrées qui garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés, reposant sur une approche intégrée High Touch-High Tech unique. Près de 420 000 collaborateurs répartis dans 88 pays prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur environ 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence. En 2021, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7 115 millions d'euros (8,4 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar US) et un résultat net de 557 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l'indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l'indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l'indice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

