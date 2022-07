Array nomme Chris Olivier au poste de directeur commercial pour l'Amérique du Nord





M. Olivier apporte à Array un leadership commercial, client et B2B de classe mondiale.

TORONTO, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Array Marketing (« Array »), le leader du marché des solutions de merchandising de bout en bout en magasin, a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Chris Olivier au poste de directeur commercial pour l'Amérique du Nord.

Chris est un cadre commercial compétent issu du secteur des services de détail, qui a occupé des rôles de direction dans plusieurs sociétés de vente au détail, de marketing et de mise en oeuvre. Chris privilégie les résultats et la croissance. Il a su créer des relations solides avec ses clients et leur apporter des résultats exceptionnels. Fort de plus de 20 ans de leadership mondial dans le domaine du marketing de détail, Chris connaît très bien les activités d'Array grâce à ses nombreuses années passées dans des entreprises de services de détail concurrentes.

Plus récemment, Chris était PDG du groupe SPAR, une entreprise de merchandising de détail, de vente sur le terrain, d'installation, de remodelage et de réinstallation. Chez SPAR, Chris a mené l'agence à une croissance significative en créant une valeur ajoutée pour les clients.

Avant cela, Chris a occupé le poste de président d'Omnicom et d'Advantage Solutions. Chez Omnicom, il était responsable de plusieurs activités dans le domaine du marketing de terrain, des ventes externalisées, du marketing client et du marketing expérientiel pour un certain nombre de sociétés de premier ordre, telles que L'Oréal, Walmart et Unilever. Chez Advantage Solutions, Chris a contribué à une excellente exécution des projets des clients, tout en créant des services à valeur ajoutée dans le domaine du merchandising de détail, de la veille économique, du commerce numérique et d'une gamme complète de services de marketing.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe d'Array, a déclaré Chris. Array est sur le point de connaître une croissance rapide et j'ai vraiment hâte de diriger son équipe commerciale exceptionnelle en Amérique du Nord. Nous avons une occasion unique de fournir des services et des solutions pertinents et différenciés à nos clients. »

« Je suis ravi d'accueillir Chris chez Array, a déclaré Steve Kremser, PDG d'Array. Chris apporte à Array une expérience approfondie de la direction commerciale B2B, ainsi qu'une capacité à fournir une valeur exceptionnelle et une exécution de haute qualité pour les clients. Chris a travaillé avec de grandes marques internationales pour répondre à leurs besoins en matière de merchandising et d'expérience en magasin. Les compétences de Chris permettront à notre équipe commerciale déjà solide d'accélérer encore sa croissance. »

À propos d'Array

Array est le leader mondial des services, solutions et expériences de merchandising en magasin pour un grand nombre des détaillants et marques les plus emblématiques du monde. Depuis plus de 40 ans, les clients d'Array bénéficient d'une expérience inégalée grâce aux solutions créatives d'Array, à sa portée mondiale, à son leadership en matière de durabilité et à ses services clients exceptionnels. En bref, Array crée des expériences de vente au détail extraordinaires. Array a son siège social à Toronto, au Canada, et emploie plus de 1 800 personnes avec des opérations au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, à Singapour, en Pologne, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

