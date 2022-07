/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne tiendra un point de presse pour discuter de ses rencontres au Japon/

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor (CSN) de Boucherville ont voté à l'unanimité en faveur d'une grève générale illimitée en assemblée générale. Juste avant ce vote du 5 juillet, ils avaient rejeté les dernières...

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 208 515 $ à l'Exposition agricole de Trois-Rivières, qui se déroulera jusqu'au 16 juillet. La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du...