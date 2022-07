Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 208 515 $ à l'Exposition agricole de Trois-Rivières, qui se déroulera jusqu'au 16 juillet. La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du...

La COVID-19 continue de toucher les communautés un peu partout au pays, et Services aux Autochtones Canada reste disponible pour contribuer aux efforts de prévention et d'intervention. Le gouvernement du Canada surveille la COVID-19 dans tout le...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1 755 nouveaux cas, pour un total de 1?099?766 personnes infectées*?;16 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un...

- CAE a publié aujourd'hui son rapport annuel d'activité et de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), qui présente les réalisations de l'entreprise sur une série de sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport constitue...