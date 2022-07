Avis aux médias - Crise du personnel dans les laboratoires en Gaspésie - L'APTS fera le point publiquement





GASPÉ, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) fera le point sur la situation alarmante constatée dans les laboratoires biomédicaux en Gaspésie, particulièrement à l'Hôpital de Gaspé, lors d'une conférence de presse le vendredi 8 juillet à 10 h.

Pour l'occasion la représentante nationale de l'APTS pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Jenny Tardif, sera accompagnée de la 4e vice-présidente de l'APTS et responsable nationale du dossier, Sandra Etienne, ainsi que de la députée de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon

Aide-mémoire

Quand : Le vendredi 8 juillet à 10 h



Quoi : Conférence de presse de l'APTS



Où : Hôtel Baker 178, rue de la Reine

Gaspé (QC) G4X 1T6



Qui : Jenny Tardif, représentante nationale de l'APTS pour laGaspésie et les Îles-de-la-Madeleine Sandra Etienne, 4e vice-présidente del'APTS et responsable du dossier des laboratoires Méganne Perry-Mélançon, députée de Gaspé

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65?000 membres, dont près de 1 000 personnes en Gaspésie, qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

