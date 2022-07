Les nouveaux raccords supérieurs de CDF destinés aux revêtements de grands récipients vrac sont prêts à transformer les opérations





PLYMOUTH, Massachusetts, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- CDF Corporation, leader mondial des emballages souples depuis cinquante ans, annonce le lancement des raccords supérieurs DN50 et Camlock pour le remplissage. Le DN50 et le Camlock sont des raccords supérieurs qui remplacent le raccord BSP traditionnel de 2 pouces pour les revêtements de grands récipients vrac. Ils offrent aux clients une nouvelle façon de remplir leurs sacs IBC de manière efficace et efficiente.

« Les raccords DN50 et Camlock s'enfilent plus facilement et éliminent le besoin d'adaptateurs », a déclaré Jay Waltz, vice-président, ventes et marketing chez CDF Corporation. « Cette combinaison offre une expérience utilisateur supérieure et de meilleures performances. »

Les caractéristiques et avantages du DN50 et du Camlock incluent.

Une connexion simple et directe élimine le besoin de coupleurs supplémentaires. En retirant les coupleurs, nous évitons la contamination potentielle introduite par l'utilisation de raccords BSP traditionnels.

Le dispositif d'inviolabilité empêche tout accès non autorisé lorsque le produit se déplace tout au long du trajet de transit.

Les raccords DN50 et Camlock sont filetés de l'extérieur plutôt que de l'intérieur comme les raccords BSP traditionnels. La fonction de filetage extérieur garantit l'intégrité du produit en éliminant le risque de contamination et de désalignement du filetage.

Les raccords DN50 et le Camlock remplacent tous les raccords BSP de 2 pouces et sont disponibles pour tous les revêtements de style Form Fit et Pillow.

Le DN50 et le Camlock seront disponibles dès maintenant. Pour plus d'informations sur le DN50 et Camlock, visitez https://www.cdf1.com/the-camlock-and-dn50/ .

À propos d'CDF Corporation : CDF Corporation est une entreprise mondiale qui utilise une base de connaissances large et approfondie pour créer des systèmes d'emballage de haute qualité adaptés aux besoins de ses clients. CDF excelle dans trois domaines clés de l'emballage : formage sous vide profond, moulage par soufflage et thermoscellage. CDF fabrique des produits allant de 1 litre à 1 000 litres dans son usine certifiée ISO et SQF de Plymouth, Massachusetts. Les produits de CDF satisfont une variété de marchés et d'applications, y compris les industries alimentaires et des boissons, chimiques et cosmétiques.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1850761/CDF_Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1850762/DN50.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1850763/Camlock_2inch.jpg

