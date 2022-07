Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour la gestion des travaux de remplacement de la travée du pont levant du canal de Burlington





Construire une infrastructure publique moderne et fiable

BURLINGTON, ON, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) veille à l'entretien de ses infrastructures pour assurer la sécurité du transport des personnes et des marchandises.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, annonce l'attribution d'un contrat en coentreprise d'une valeur de plus de 21 millions de dollars (taxes incluses) aux entreprises EllisDon Civil Ltd. et Chant Limited, de Mississauga (Ontario), pour la gestion des travaux de remplacement de la travée du pont levant du canal de Burlington, en Ontario.

Dans le cadre de ce contrat, les deux sociétés seront appelées à travailler en coentreprise pour remplacer la travée levante du tablier du pont, restaurer les approches et élargir certaines sections des accès piétonniers pour accroître l'espace disponible aux piétons et cyclistes afin d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation.

Ces changements amélioreront globalement l'exploitation du pont tout en garantissant la sécurité des usagers pendant de nombreuses années à venir. Ce projet permettra aussi de prolonger et d'optimiser la vie utile du tablier du pont, des accès piétonniers et des approches.

Afin de réduire le plus possible les incidences sur la circulation, les travaux sont prévus dès le début de l'hiver 2023, c'est-à-dire durant la fermeture annuelle du pont en saison hivernale pour les réparations et l'entretien. Le projet devrait être parachevé à l'automne 2024.

Citations

« Le pont levant du canal de Burlington est un actif important pour la collectivité. L'attribution de ce contrat pour les travaux de construction sur le pont représente une autre étape importante pour prolonger sa vie utile et s'assurer qu'il continue de répondre aux besoins à l'échelle locale et nationale en matière de transports. Ces améliorations permettront de garantir la sécurité des usagers du pont pendant encore de nombreuses décennies. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La revitalisation du pont levant du canal de Burlington en garantira l'accessibilité et la sécurité à des fins commerciales et récréatives pour les années à venir. Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada en vue de construire des infrastructures publiques modernes et fiables. »

L'honorable Karina Gould

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Députée de Burlington

« Le maintien de l'intégrité de nos infrastructures est un facteur clé du succès de notre industrie et de notre économie à l'échelle locale. Le pont levant du canal de Burlington représente un élément essentiel de notre réseau de transport maritime en Ontario. C'est un trajet pittoresque que les automobilistes peuvent choisir pour se rendre au Port de Hamilton, qui fait aussi le bonheur de nombreux photographes sur le lac Ontario. Ces améliorations permettront d'accroître considérablement la sécurité des usagers du pont à plusieurs égards, tout en prolongeant son intégrité pour les années à venir. »

Lisa Hepfner

Députée de Hamilton Mountain

Les faits en bref

Le tablier du pont sera remplacé pendant la période de fermeture hivernale du pont, et il faudra compter environ 3 mois de travaux. Durant cette période, le pont ne sera pas fonctionnel et demeurera fermé pour tous les usagers du secteur maritime ainsi que les véhicules, les piétons et les cyclistes. La travée restera immobile puisque la voie maritime est fermée durant les mois d'hiver. Il s'agit par conséquent d'une période idéale pour entreprendre un tel projet.

La réhabilitation des approches du pont ainsi que l'élargissement des accès piétonniers seront réalisés après le remplacement de la travée. Durant ces travaux, le pont sera en activité et il n'y aura aucune incidence sur les usagers du secteur maritime. Par contre, les véhicules, les piétons et les cyclistes seront appelés à traverser une zone de travaux et devront se plier à certaines contraintes de la circulation, notamment des fermetures de voies et des directives pour garantir la sécurité dans le secteur des travaux.

Ce mandat intervient à la suite de l'attribution d'un contrat de conception et d'ingénierie d'une valeur de 1,86 million de dollars, en février 2022, à l'entreprise AECOM Canada Ltd pour la conception du nouveau pont.

Le pont levant du canal de Burlington permet actuellement la circulation sur 4 voies dans le prolongement de la promenade Eastport (2 voies vers le nord et 2 autres vers le sud).

En période de pointe, près de 3 000 piétons et cyclistes fréquentent quotidiennement le secteur Beachway, à Burlington , et bon nombre d'entre eux empruntent le pont levant du canal de Burlington .

Liens connexes

