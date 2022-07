Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 117 000 $ pour la 52e édition du Tour de l'Abitibi





QUÉBEC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent aujourd'hui une aide financière de 117 000 $ pour soutenir la 52e édition du Tour de l'Abitibi, qui aura lieu à Amos du 10 au 17 juillet prochain.

Une fois de plus, le gouvernement du Québec tient à appuyer cet important événement sportif, qui a accueilli, au cours de ses 53 ans d'histoire, des milliers de participants en provenance de plus de 40 pays. Le ministère de l'Éducation accorde un soutien de 72 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Le ministère du Tourisme, quant à lui, offre un montant de 45 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19. Ainsi, le Tour de l'Abitibi pourra de nouveau se déployer cette année après deux éditions reportées.

Au cours de cet événement, les cyclistes auront la chance de visiter les villes d'Amos, de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or, de Malartic et de Senneterre. C'est une distance totale de 674,8 kilomètres qu'ils devront parcourir. Prisé par la communauté internationale, le Tour de l'Abitibi continue d'être un excellent tremplin pour les cyclistes aspirant aux rangs professionnels.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de pouvoir à nouveau contribuer au succès du Tour cycliste de l'Abitibi et d'y voir revenir des centaines d'athlètes de haut niveau. Je suis convaincue que ces derniers nous éblouiront encore une fois par leurs efforts et leur savoir-faire dans le décor enchanteur de l'Abitibi-Témiscamingue. J'invite d'ailleurs le public à aller saluer et encourager tous les participants du 10 au 17 juillet. Je tiens aussi à féliciter les membres du comité organisateur, qui ont travaillé très fort afin d'offrir, encore cette année, un événement mémorable aux équipes et aux nombreux partenaires qui se joindront à cette 52e édition. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis heureuse que le gouvernement soutienne le Tour de l'Abitibi. Celui-ci propose cette année de nouveaux circuits aux cyclistes venus de partout pour se dépasser et relever de nouveaux défis. Il bonifie l'offre touristique de l'Abitibi-Témiscamingue et participe à la vitalité économique de la région, tout en contribuant à la renommée du Québec comme destination sportive de choix. J'invite les amateurs de cyclisme à venir nombreux applaudir leurs athlètes et à profiter de leur passage pour parcourir la région et y passer de bons moments en famille ou entre amis. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Au fil des ans, le Tour de l'Abitibi est devenu un incontournable sportif de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est avec fierté que notre gouvernement s'associe à son succès et favorise son rayonnement international en accueillant une vingtaine d'équipes des quatre coins du globe et leur entourage. Je souhaite que les visiteurs prolongent leur séjour dans la région et qu'ils découvrent ses forêts, ses lacs et ses villages pittoresques. Bienvenue à toutes et à tous! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Fait saillant :

Sanctionné par l'Union Cycliste Internationale (UCI), le Tour de l'Abitibi est la seule des sept compétitions dans le circuit de la Coupe des nations Junior UCI à être présentée en dehors de l' Europe .

