UNE NOUVELLE ÈRE DE MULTILATÉRALISME, DE COMMERCE DURABLE ET DE COMMERCE DES SERVICES POUR STIMULER LE COMMERCE MONDIAL, SELON LE RAPPORT « FUTURE OF TRADE » DU DMCC

DUBAÏ, EAU, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le commerce mondial, qui a atteint un niveau record de 28,5 billions de dollars en 2021[1], devrait connaître une croissance régulière en 2022 et dans les années à venir, car une nouvelle ère de multilatéralisme - soutenue par la régionalisation, le commerce des services, l'innovation et le commerce durable - contrebalance l'impact du ralentissement de l'économie mondiale, selon le dernier rapport Future of Trade 2022 du DMCC intitulé « A New Era of Multilateralism ».

Bien que la croissance du commerce puisse être un peu plus lente en 2022 qu'en 2021, dans l'ensemble, il y a des raisons d'être optimiste, malgré des problèmes bien identifiés tels que les retombées de la guerre en Ukraine et de la pandémie. La demande accumulée à la suite du choc de la COVID-19 stimule déjà le commerce des biens ; un rebond du commerce des services devrait suivre.

Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et PDG de DMCC, a déclaré : « Après une année record pour le commerce en 2021, nous nous attendons à ce que la croissance du commerce mondial reste résiliente en 2022, bien qu'avec un certain ralentissement du rythme. Au-delà du soutien immédiat apporté par le rebond de la demande refoulée suite au choc de la COVID-19, des changements à plus long terme sont en cours. Ils devraient soutenir le commerce transfrontalier dans les années à venir, notamment le renforcement du régionalisme, la vigueur du commerce des services, l'innovation et les politiques climatiques.

« Il existe un impératif commun pour l'avenir du commerce et la construction d'économies plus résistantes aux crises, le financement des déficits en matière d'infrastructures et de financement du commerce. Il sera crucial de s'attaquer à ces deux problèmes d'une manière qui soit durable sur le plan environnemental. Il en sera de même pour la réduction de la fracture numérique entre les pays et les industries, afin que tous puissent bénéficier des avantages du commerce mondial. »

Une nouvelle ère de multilatéralisme

La géopolitique, comme toujours, façonnera le paysage commercial dans les années 2020, en s'appuyant sur les nouvelles évolutions du régionalisme, du commerce bilatéral et des flux d'investissement mondiaux. Les politiques commerciales nationalistes - par opposition aux politiques protectionnistes - continueront probablement à dominer. Un nouveau multilatéralisme est susceptible de s'installer. Les anciennes formes de multilatéralisme sont susceptibles de s'estomper, tandis que de nouvelles formes, telles que le renforcement du régionalisme, stimuleront les échanges transfrontaliers dans de nouveaux secteurs, notamment ceux de la numérisation et du développement durable.

Les accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multipartites se multiplient. Aux Émirats arabes unis, le gouvernement vise à signer 27 accords bilatéraux de partenariat économique globaux avec des partenaires commerciaux clés, dont huit cette année, dans le but de stimuler le commerce et les investissements directs étrangers. Par ailleurs, les candidatures déclarées de la Chine et de Taïwan à l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique, ainsi que le processus d'adhésion en cours du Royaume-Uni, offrent des possibilités de commerce et d'investissement bilatéral.

Dans le cadre du nouveau paradigme commercial, les investissements et les échanges transfrontaliers seront de plus en plus axés sur le marché plutôt que sur l'efficacité. L'intersection entre la libéralisation du commerce et la transformation numérique restera un moment déterminant, et la mise en place de réseaux compatibles et connectifs sera essentielle.

L'évolution des actifs virtuels, y compris les monnaies numériques des banques centrales, risque de bouleverser la finance, le commerce et l'investissement au niveau mondial. Les technologies innovantes continuent de favoriser les gains de productivité, le développement durable et l'accélération de la croissance dans le monde entier. Le commerce et la technologie continueront à rechercher des synergies en 2022 et au-delà.

Feryal Ahmadi, directeur de l'exploitation, DMCC, a déclaré : « Un commerce mondial solide contribuera à renforcer la résilience, la durabilité et la croissance économique en 2022 et au-delà, en fournissant aux pays des biens et des services. La restructuration de la chaîne de valeur mondiale restera une source de normalisation des échanges et de relance de la croissance mondiale et du commerce transfrontalier, facilitant la diversification économique et permettant aux pays d'être moins dépendants d'un nombre limité d'importateurs, d'exportateurs et de secteurs. »

Le rapport Future of Trade 2022 présente un certain nombre de recommandations clés aux entreprises et aux gouvernements :

Recommandations en matière de politiques pour les entreprises :

Un partage accru de l'information grâce aux télécommunications (y compris par le biais des technologies traditionnelles et nouvelles). Cela permettrait d'anticiper, d'amortir et de gérer les chocs inattendus (y compris les tensions géopolitiques et les catastrophes naturelles).

Rationaliser et numériser les processus de facilitation du commerce. Des procédures et des processus douaniers plus rapides et de plus en plus automatisés devraient être adoptés afin de contribuer à compenser l'augmentation persistante des coûts commerciaux.

Élargir et diversifier le crédit interentreprises. Cela permettrait d'atténuer les risques. Les entreprises et les intermédiaires financiers devraient se coordonner pour faire face aux expositions au sein des chaînes d'approvisionnement en améliorant le crédit interentreprises.

En coordination avec le gouvernement, il convient d'accorder une importance stratégique accrue à la diversification économique afin de soutenir la résilience et les initiatives durables contre les chocs pétroliers et les incertitudes liées au climat en matière de production.

Recommandations en matière de politiques pour les gouvernements :

Continuer d'accorder la priorité au comblement des lacunes en matière de financement du commerce, notamment par le biais d'agences de crédit à l'exportation, de l'expansion des programmes de fonds de roulement et de nouvelles installations pour soutenir les PME exportatrices.

La promotion du commerce doit être une priorité politique essentielle. Les relations commerciales plus étroites doivent être privilégiées en tenant compte du fait que, lorsque les flux commerciaux bilatéraux augmentent, les flux commerciaux bilatéraux associés à la paire de pays ont tendance à diminuer.

Les prêts bancaires garantis par le gouvernement devraient être utilisés pour acheter des créances commerciales et injecter des liquidités dans les chaînes d'approvisionnement. De plus, ces prêts garantis pourraient être titrisés et financés par une facilité de la banque centrale.

Augmenter les performances logistiques. Réduire les coûts du commerce en améliorant l'efficacité des formalités douanières et des formalités aux frontières, la qualité des infrastructures de commerce et de transport et la facilité d'organiser des expéditions à des prix compétitifs.

Trois changements tectoniques

Selon la recherche, la nouvelle ère du multilatéralisme sera façonnée par trois changements tectoniques dans l'économie mondiale.

Tout d'abord, il y aura une migration naturelle vers la levée des barrières, les pays devenant de plus en plus sensibles aux coûts du protectionnisme, que de nombreux pays ont connu de facto lorsque la pandémie a gelé le commerce mondial.

Deuxièmement, l'inflation va continuer à grimper et le resserrement de la politique des banques centrales va s'accentuer pour lutter contre la hausse des prix. Cela rend les emprunts plus chers dans le monde entier, ce qui réduit la demande d'importations et détériore la compétitivité des exportations.

Enfin, le commerce mondial sera touché par la crise climatique, tant en termes de chocs économiques que d'opportunités. Si l'intervention du gouvernement peut s'avérer nécessaire pour limiter les pertes économiques potentielles, nous devrions assister à une augmentation de la demande de biens durables dans les économies développées et en voie de développement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour le commerce durable.

Lancement du rapport

Lors de l'événement de lancement, qui s'est tenu à l'Asia House à Londres, au Royaume-Uni, des experts du commerce mondial ont participé à une table ronde pour partager leurs points de vue sur le rapport. Parmi les intervenants figuraient Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et des panélistes de Standard Chartered Bank, Oliver Wyman, Hitachi et Pernod Ricard.

The Future of Trade est la recherche phare biennale du DMCC sur la nature changeante du commerce mondial. Elle examine l'impact de la technologie, des tendances économiques mondiales et de la géopolitique sur l'avenir du commerce, en mettant l'accent sur la croissance du commerce, les chaînes d'approvisionnement, le financement du commerce, les infrastructures et la durabilité. Avec des scénarios actualisés sur l'évolution du commerce dans les années 2020, le rapport est pertinent pour tout lecteur impliqué dans le commerce, la politique commerciale, l'investissement international et le fonctionnement des entreprises avec des chaînes de valeur mondiales.

Pour lire le rapport complet du DMCC, veuillez consulter le site : www.futureoftrade.com

