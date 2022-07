Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Eau Grand Air





QUÉBEC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 21 000 $ au Festival Eau Grand Air, qui aura lieu jusqu'au 9 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Les amateurs de musique et d'humour seront heureux de retrouver le Festival Eau Grand Air. Je suis ravie que notre gouvernement soutienne la 7e édition de cet événement, qui gagne en popularité d'année en année, contribuant ainsi au dynamisme culturel et économique de la Côte-Nord. J'invite les visiteurs à prendre le temps d'explorer les différents attraits patrimoniaux de Baie-Comeau ainsi que l'ensemble de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je convie la population à venir profiter des nombreux spectacles et activités que propose le Festival Eau Grand Air à travers son programme, qui fera rire et chanter tout le parc des Pionniers. Un divertissement au coeur du quartier historique de Baie-Comeau et au bord du Saint-Laurent! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?:



permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

