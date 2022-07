Knockk, l'application qui renoue avec la vraie vie





Qui ne rêve pas, aujourd'hui, de quitter le monde du tout virtuel pour retrouver le simple plaisir de rencontres amicales autour d'intérêts communs? Plus facile à dire qu'à faire à l'heure où tout passe par Internet, du travail aux commandes de toutes sortes, en passant par le sexe et même le mariage. Un constat peut réjouissant qui a conduit les 4 fondateurs de Knockk a créer "leur" application. Quatre potes, coincés chez eux comme tout le monde pendant les confinements, et donc avides de voir du monde, tout simplement. D'où cette idée, inexistante jusqu'alors, de reconnecter les gens dans le réel en leur offrant le moyen de se rencontrer par le biais d'activités susceptibles de les intéresser.

Créer, étendre, diversifier son cercle amical

Lancée à Lyon en avril 2021, l'application permet à tout un chacun de s'ouvrir à des activités connues ou inconnues, de découvrir un monde nouveau ancré dans la réalité, et par la même d'améliorer, voire de retrouver une vie sociale trop souvent délaissée au profit d'un face à face solitaire avec son ordinateur. Et que dire de ceux qui déménagent, par choix ou par obligation; ils sont ainsi plus de 3 millions par an à rejoindre une région qu'ils connaissent peu ou pas. Tout recommencer ailleurs, un rêve qui peut vite virer au cauchemar sans quelques petites astuces pour s'implanter en douceur...Et c'est là, on va le voir, que Knockk intervient.

Une application totalement gratuite qui s'adresse à tous les âges

L'application se base sur votre localisation, vos centres d'intérêt, et vous suggère un ensemble d'activités proposées par la communauté. À partir de là, vous pouvez soit rejoindre celle de votre choix, soit en proposer une vous même , comme une randonnée ou aller boire un verre après le travail. Sur Knockk, l'utilisateur est mis au coeur de l'expérience à travers une carte interactive qui lui permet d'un seul coup de voir toutes les propositions autour de lui. C'est visuel, simple et même génial, car l'application apporte vraiment cette sensation d'être à un clic de rencontrer du monde en bas de chez soi. 100 % gratuite pour les particuliers, elle propose aussi un abonnement payant pour les professionnels souhaitant mettre en avant leurs activités. Avec 150 000 téléchargements et 30 000 activités crées en un an, Knockk forme désormais une communauté incontournable. Qu'attendez-vous pour la rejoindre?

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 08:25 et diffusé par :