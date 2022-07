Le gouvernement du Québec octroie plus de 3,7 M$ à la Cité des arts du cirque





MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 3 760 090 $ à la Cité des arts du cirque - TOHU, pour sa programmation annuelle et la tenue du festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 17 juillet prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Avec ses performances dans les salles et les rues de la métropole, ainsi que ses nombreuses prestations gratuites, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE rejoint un vaste public et met en lumière le savoir-faire de nombreux artistes québécois du secteur circassien.

Citations :

« Cette année encore, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE s'inscrit comme un incontournable dans le monde du cirque. Ce grand festival international offre au public toute la beauté et la finesse de cette discipline artistique dont nous sommes de fiers ambassadeurs ici, au Québec. La culture est une priorité pour notre gouvernement, c'est pourquoi nous sommes fiers de participer au développement des arts du cirque. Je salue le travail des organisateurs de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE ainsi que celui de ses artisans qui prennent le devant de la scène pendant 10 jours pour nous émouvoir, nous surprendre et nous égayer. J'invite les petits et les grands à prendre part à cette fête unique! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE promet, encore une fois cette année, une programmation emballante autant au centre-ville de la métropole qu'à la TOHU. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous festif et contribue ainsi à offrir une vitrine exceptionnelle à l'industrie circassienne québécoise. Voilà une belle façon de renforcer la notoriété de Montréal dans ce créneau, tant sur la scène locale qu'internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse que le gouvernement soutienne MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Avec un programme éclaté, cet événement coloré émerveillera petits et grands grâce à ses spectacles originaux, contribuant ainsi à la renommée du Québec comme destination touristique. Il s'agit d'une vitrine privilégiée pour les artistes d'ici et pour les artisans de l'industrie événementielle. Ensemble, ils ont imaginé un rendez-vous circassien qui favorise le rayonnement de la métropole et de la région montréalaise. J'invite la population à y participer nombreuse et à profiter de son aventure pour sillonner les rues de la ville et se laisser surprendre par ce qu'elle a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le ministère de la Culture et des Communications octroie la somme de 39 090 $ par le biais du programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 2 803 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission - Diffuseurs et événements nationaux et internationaux pour soutenir la programmation de la saison 2021-2022 de la TOHU ainsi que l'événement MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 2 803 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission - Diffuseurs et événements nationaux et internationaux pour soutenir la programmation de la saison 2021-2022 de la TOHU ainsi que l'événement MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au festival en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement une somme de 418 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cela inclut une bonification ponctuelle versée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications :

facebook.com/mccquebec

twitter.com/MCCQuebec

linkedin.com/company/ministere-culture-communications-quebec

youtube.com/user/MCCQuebec

Conseil des arts et des lettres du Québec :

facebook.com/LeCALQ/

twitter.com/LeCALQ

linkedin.com/company/lecalq/mycompany/

youtube.com/user/LeCALQ

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère du Tourisme :

facebook.com/TourismeQc/

twitter.com/tourisme_quebec/

linkedin.com/company/tourismequebec/

youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 08:05 et diffusé par :