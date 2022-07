LifeWorks dévoilera ses résultats du deuxième trimestre de 2022 le 11 août 2022





LifeWorks Inc. (TSX : LWRK) dévoilera ses résultats du deuxième trimestre de 2022 le jeudi 11 août 2022 après la fermeture des marchés.

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global (mental, financier, social et physique) des gens. En tant que chef de file de confiance en solutions de santé mentale et de mieux-être, la société offre un continuum de soins personnalisé pour aider ses clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise. Guidée par sa raison d'être de veiller au mieux-être des gens et au succès des entreprises, elle aide ses clients à favoriser le mieux-être de leurs employés, à accroître l'engagement et la productivité de ces derniers et, du coup, le rendement de leur organisation. Elle est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). LifeWorks compte environ 7 000 employés et 25 000 organisations clientes, et sert 36 millions de personnes et leurs familles dans plus de 160 pays.

