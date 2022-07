La Fondation SOCAN remet à Laura Niquay le Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD





Cinq autres artistes reçoivent une mention honorable

TORONTO, le 7 juill. 2022 /CNW/ - La SOCAN Foundation est fière d'annoncer que Laura Niquay remporte cette année le Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD. Cette artiste attikamek bien connue de Trois-Rivières, Québec, est honorée pour ses chansons " Moteskano '' et " Nicto Kicko ", deux oeuvres qui nous font découvrir son univers folk-grunge énergisant.

Créé en 2018, le Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD de la Fondation SOCAN souligne le talent exceptionnel d'une ou un artiste d'origine autochtone, tous genres confondus. Niquay recevra un prix en argent de 10 000 $ ainsi que des opportunités de développement pour la suite de sa carrière.

Des mentions honorables de 1 000 $ sont également remises à Anyma , LJ Tyson , Shane Ghostkeeper , Kristi Sinclai r et Jayli Wolf-Saulteau , en reconnaissance de l'excellence de leurs oeuvres.

« Le Prix de l'auteur-compositeur Autochtone reconnaît l'excellence artistique des oeuvres d'une autrice-compositrice ou d'un auteur-compositeur Autochtone au Canada, et nous sommes fiers de nous joindre à TD pour célébrer Laura Niquay », a affirmé la directrice générale de la Fondation SOCAN Charlie Wall-Andrews. « Ce prix constitue une importante partie des efforts que la Fondation SOCAN et la TD déploient pour encourager, célébrer et promouvoir les créateurs de musique autochtones. »

Des centaines de demandes de participation au concours ont été adressées à la Fondation SOCAN par des auteurs-compositeurs de tous genres confondus à travers le pays. Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury composé d'artistes Autochtones bien connus et des leaders de l'industrie parmi lesquels siégeaient des représentants des Premières Nations, des Métis et des Inuits. La remise de ce prix spécial est rendue possible par la participation de TD Prêts à agir.

« Félicitations à Laura Niquay pour le Prix de l'auteur-compositeur TD. » dit Uma Venkataramaiah, Gestionnaire Sénior, Philanthropie (Canada), Durabilité et responsabilité sociale des entreprises, Groupe Financier Banque TD. « Nous sommes très fiers de continuer notre collaboration avec la Fondation SOCAN et d'honorer la contribution musicale et culturelle des artistes issus des communautés Autochtones. Via La promesse TD Prêts à agir, nous cherchons à mettre en lumière le parcours professionnel des artistes émergents. »

Durant son enfance, Laura Niquay écoutait souvent les airs de guitare classique que jouaient les membres de sa famille dans la petite communauté de Wemotaci en Mauricie (Qc) et elle s'est elle-même mise à gratter la guitare et à composer des chansons. Elle se distingue par des chansons écrites dans sa langue maternelle, l'atikamekw, qu'elle interprète d'une voix à nulle autre pareille.

Encensé par la critique, son dernier album a été peaufiné durant une période de plusieurs années en collaboration avec son complice Simon Walls et réalisé par l'équipe à Musique Nomade . Le résultat final est une oeuvre aussi lumineuse que complexe. Grâce à la collaboration de Shauit , Anachnid (lauréat du Concours de l'auteur-compositeur autochtone TD 2019), RedTails Spirit Singers , Gotta Lago , Eadsé , Kanen et Soleil Launière , la diversité des voix autochtone éblouit.

« Ma force provient de mes racines puis des enseignements de ma mère et des aîné-es. Avec ma musique, je veux encourager les Atikamekw et les membres des communautés autochtones à être fier-e-s de qui ils-elles sont et à suivre le chemin de leurs ancêtres. Pour moi, la transmission, par la musique, de notre langue aux jeunes générations est primordiale.» explique Laura Niquay. « Je suis honoré de recevoir ce prix, merci à la Fondation SOCAN et à la TD, et félicitations à tous-tes les artistes reconnus pour leur talent incroyable. »

On trouvera ici la biographie des récipiendaires de mentions honorables et ici les photos de la lauréate et des récipiendaires de mentions honorables.

À 18 h 00 (HE) aujourd'hui, la lauréate et les récipiendaires de mentions honorables du Concours de l'auteur-compositeur autochtone TD feront l'objet d'un hommage dans le cadre d'une édition spéciale de l'émission « The Kim Wheeler Show » sur la chaine The Indigiverse de SiriuXM, canal 165. Les auditeurs en apprendront davantage sur ces artistes ainsi que sur leur musique avec en prime la participation de quelques invités spéciaux. L'émission sera reprise le 8 juillet à 16 h 00 (HE), le 9 juillet à midi (HE), le 10 juillet à 19 h 00 (HE) et n'importe quand sur votre appli SiriusXM.

Pour des renseignements complémentaires sur la Fondation SOCAN et ses programmes, veuillez vous rendre sur socanfoundation.ca .

À propos de la Fondation SOCAN

Fondée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre au rayonnement de la musique canadienne et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans notre société. Elle fait partie du groupe d'organismes de la SOCAN et est gouvernée par un conseil d'administration formé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique qui reflète la variété des musiques de concert et populaires ainsi que la diversité linguistique et géographique du Canada. www.socan.com www.fondationsocan.ca

