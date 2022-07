Offrant une performance dynamique, le nouveau Samsung Galaxy Book2 360 est maintenant offert au Canada





MISSISSAUGA, Ontario, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd'hui que le nouveau Galaxy Book2 360 est maintenant disponible à l'achat au Canada. Venant compléter la gamme d'ordinateurs phares de la gamme Galaxy Book2, le Galaxy Book2 360 combine un design 2-en-1 innovant et le dernier processeur Intel® Coretm pour des performances d'ordinateur puissantes avec la commodité d'une tablette.



« Chez Samsung, nous continuons d'établir de nouvelles normes en matière de mobilité des ordinateurs, alors que nous nous efforçons de relever les défis auxquels font face les consommateurs d'aujourd'hui dans un monde de plus en plus hybride », a déclaré Raj Doshi, chef des affaires mobiles chez Samsung Electronics Canada. « S'appuyant sur notre innovation dans l'espace mobile, le nouveau Galaxy Book2 360 transforme les expériences quotidiennes pour découvrir de nouvelles possibilités grâce à la technologie 2-en-1 qui offre une flexibilité améliorée.

La puissance rencontre la haute performance et la sécurité

Le Galaxy Book2 360 exploite la puissance des ordinateurs Samsung et l'héritage des téléphones intelligents Galaxy pour vous faciliter la vie quotidienne. Doté du plus récent processeur certifié Intel® Evo de 12e génération, le Galaxy Book2 360 offre des temps de réponse fluides et un décalage minimal. Qu'il s'agisse de gérer efficacement votre journée de travail ou pour vous détendre, vous passerez moins de temps à attendre le chargement des fichiers et l'ouverture des programmes. De plus, le système d'exploitation Windows 11 mis à jour vous aidera à travailler plus intelligemment et à jouer plus intensément.

Protégez vos fichiers grâce à Samsung Knox pour une sécurité accrue. Déverrouillez votre Galaxy Book2 360 d'un simple toucher du doigt grâce à la fonction de numérisation d'empreintes digitales sécurisée et pratique, et profitez d'un meilleur contrôle sur vos fichiers grâce à Private Share1. Avec Private Share, le destinataire ne peut pas saisir ou partager votre fichier, et vous restez en contrôle, tout en ayant la capacité de définir des limites de temps ou de révoquer l'accès au fichier à tout moment.

Affrontez vos tâches quotidiennes avec une flexibilité 2-en-1

Le Galaxy Book2 360 est doté d'un design innovateur 2-en-1 avec une charnière à 360° qui vous donne la souplesse de l'utiliser comme un ordinateur portable ou une tablette, selon vos besoins. Peu importe la façon dont vous l'utilisez, le Galaxy Book2 360 est élégant, polyvalent et facile à transporter partout. De plus, avec l'autonomie de la batterie essentielle à la mobilité, le Galaxy Book2 360 est doté d'une batterie2 longue durée qui vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos tâches et de vous attaquer à des projets lors de vos déplacements, que ce soit dans la cour, dans un parc, dans un café local ou dans un bureau.

Lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce, le chargeur rapide universel vous donne 40 % de la puissance de votre batterie en seulement 30 minutes3 pour que vous puissiez rapidement reprendre la tâche à accomplir. Grâce à la flexibilité 2-en-1, à la portabilité et à la longue durée de vie de la pile du nouveau Galaxy Book2 360, vous pouvez rester connecté, productif et créatif pendant vos déplacements.

Expériences immersives avec un sAMOLED novateur

Avec un écran tactile sAMOLED de 13,3 pouces aux couleurs vives qui est jusqu'à 33 % plus lumineux que son prédécesseur4, tout votre contenu sur le Galaxy Book2 360, des appels vidéo aux graphiques en passant par la diffusion de films, sera incroyablement brillant et clair. La diffusion en continu de vos émissions de télévision préférées et de vos films à succès est maintenant plus envoûtante, et un rapport de contraste de 1MM:1 réduit la fatigue oculaire en s'adaptant automatiquement à tout environnement d'éclairage. Tout comme votre téléphone intelligent, vous pouvez tout contrôler sur votre ordinateur tactile du bout des doigts. Pour une sensation authentique de stylo sur papier, utilisez le stylet S Pen5 en option pour prendre des notes pendant les réunions importantes, marquer des documents ou libérer votre créativité lorsque vous n'êtes pas à l'heure.

De plus, les réunions virtuelles et le travail dans les cafés étant ici pour rester, le cadrage automatique de l'appareil photo vous permet de rester concentré afin que vous soyez à votre meilleur, que vous l'utilisiez pour des présentations à l'échelle de l'entreprise ou pour effectuer des appels vidéo avec un être cher avant un vol. De plus, vous pouvez rester productif et concentré, peu importe les distractions qui pourraient vous entourer grâce au son stéréo Dolby Atmos amélioré et à l'élimination intelligente du bruit.

Continuité des appareils Galaxy au bout des doigts

Grâce à la continuité des appareils Galaxy sur le Galaxy Book2 360, synchronisez pour accéder aux fichiers, unir vos applications ou accéder à des photos ou à des messages texte sur vos appareils Galaxy. De plus, grâce à Lien avec Windows6, transférez de façon transparente des appels vidéo ou des conversations téléphoniques de votre téléphone intelligent Samsung Galaxy7 à votre ordinateur sans rien manquer. Vous pouvez même agrandir votre espace de travail et faire passer le multitâche au niveau supérieur en connectant sans fil le Galaxy Book2 360 et la gamme Galaxy Tab S8 pour ajouter un deuxième écran ? idéal pour une productivité en déplacement.

La continuité des appareils Galaxy peut également vous aider à gérer votre maison connectée grâce à SmartThings et SmartThings Find8 pour simplifier votre vie. Allumez facilement les lumières, réglez la température ou vérifiez vos caméras de sécurité depuis le panneau de contrôle SmartThings convivial.

Galaxy pour la planète

Le Galaxy Book2 360 reflète l'engagement continu de Samsung à aider les utilisateurs de Galaxy à adopter des modes de vie plus durables en élargissant la présence de plastiques des océans dans la technologie Galaxy. Tout comme la gamme Galaxy Book2, le Galaxy Book2 360 comprend des matériaux écologiques qui transforment les filets de pêche jetés pour réduire les déchets plastiques dans l'océan. Apprenez-en davantage sur les mesures environnementales tangibles prises par Samsung pour préserver la planète : https://news.samsung.com/ca/editorial-delivering-mobile-innovations-that-preserve-our-shared-planet.

Disponibilité au Canada

Le Galaxy Book2 360 sera disponible pour l'achat à Samsung.ca_fr, dans les boutiques expérience+ Samsung et chez les principaux détaillants partenaires partout au Canada.

Galaxy Book2 360 : Disponible en graphite pour 1 349,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go en 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book2 360 est également disponible pour 1 599,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go en 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i7. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page : https://www.samsung.com/ca/computers/galaxy-book/galaxy-book2-360-13inch-i5-8gb-256gb-np730qed-ka3ca/



Ayez l'esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service d'entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie9.

Pour en savoir plus, visitez https://www.samsung.com/ca/offer/samsung-care-plus/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d'entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter.

Personne-ressource :

Robert Sauer

[email protected]

416-554-0795



Spécifications du Galaxy Book2 360 Dimensions 304,4 x 202,0 x 12,9 mm Poids? 1,61 kg Système d'exploitation Windows 11 Édition familiale Affichage HD intégrale de 13,3 po Processeur Processeur Intel® Coretm i5-1235U Processeur Intel® Coretm i7-1255U Graphiques? Graphiques Intel® Iris Xe Connectivité Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2, Bluetooth v5.1 Couleur Graphite Mémoire LPDDR4x

8 G (intégré) LPDDR4x

16 G (intégré) Stockage 256 G ENSS Appareil photo/microphone HD 720p Son 2 W x 2, Dolby Atmos® Clavier Rétroéclairé, bilingue (français et anglais) Batterie? 61 Wh (typique) Adaptateur? Adaptateur de voyage de 65 W Sécurité Empreinte digitale Ports 2 USB-C, 1 Thunderbolt4, HDMI, micro SD

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis. Les spécifications varient selon les marchés et/ou les opérateurs.

1 Les fonctions de partage privé pour l'expéditeur et le récepteur nécessitent des appareils Galaxy dotés de Windows 10, Android OS 10.0 (Q), One UI 2.1 ou version ultérieure et l'application Quick Share. Nécessite une connexion Wi-Fi et Bluetooth. Le type, le nombre, la capacité et la date d'expiration transférables des fichiers ainsi que le nombre de partages de fichiers simultanés avec la fonction Private Share peuvent être limités.

2 L'autonomie de la batterie et la vitesse de chargement peuvent varier selon l'environnement, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie et la vitesse de chargement peut varier selon l'environnement, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Les résultats peuvent varier.

3 L'autonomie de la batterie et la vitesse de chargement peuvent varier selon l'environnement, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie et la vitesse de chargement peuvent varier selon l'environnement, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Les résultats peuvent varier.

4 Comparativement au modèle Galaxy Book Pro 2021.

5 Stylet S Pen vendu séparément.

6 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et de l'application Votre téléphone sur l'ordinateur. Suivez les instructions de configuration, notamment se connecter au même compte Microsoft. La fonction Lien avec Windows est préinstallée sur certains appareils Galaxy. Nécessite la plus récente mise à jour Windows 10 sur l'ordinateur. Le téléphone nécessite que l'appareil Galaxy soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que le PC. Afin d'interagir avec elles, certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d'autres écrans ou nécessiter un écran tactile. Jusqu'à 5 applications Android peuvent être lancées simultanément.

7 Appareils Galaxy vendus séparément.

8 Nécessite une connexion au compte Samsung, une connexion au Wi-Fi ou au réseau de données, et la configuration des paramètres dans l'application SmartThings Find. L'emplacement de l'appareil perdu retrouvé avec SmartThings Find est l'emplacement approximatif où le signal de l'appareil perdu a été détecté. L'application SmartThings Find n'est disponible que sur les appareils Galaxy dotés d'Android 8.0 ou d'une version ultérieure. SmartThings Find peut suivre les appareils de la gamme Galaxy Book2 Pro pendant un maximum de 10 jours lorsque les appareils sont éteints et pleinement chargés. La durée peut varier selon l'emplacement, le réseau, les habitudes d'utilisation, les paramètres de l'appareil, l'état de la batterie et d'autres facteurs.

9 Des conditions générales s'appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms .

