Réseau express métropolitain (REM) : une première acquisition pour préserver la vocation agricole du secteur à long terme





LONGUEUIL, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - En 2019, CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et l'Union des producteurs agricoles (UPA) ont constitué une fiducie d'utilité sociale agricole visant à préserver et à valoriser les terres et les activités agricoles à proximité de la future station Brossard du Réseau express métropolitain (REM).

Cette initiative novatrice franchit une nouvelle étape avec l'acquisition d'un premier terrain de 11 hectares dans la municipalité de Brossard afin d'en préserver la vocation agricole à long terme. Par cette action, la Fiducie agricole REM, avec le concours d'Hydro-Québec, entamera concrètement sa mission, c'est-à-dire soutenir l'accès à la terre pour l'actuelle et la future génération d'agricultrices et d'agriculteurs. Cette action contribuera à l'objectif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de préserver et d'accroître les superficies de terres cultivées sur son territoire.

Quoi Conférence de presse de la Fiducie agricole REM et de ses partenaires



Quand : 8 juillet 2022, à 9 h 30



Qui : · Julie Bissonnette, présidente de la Fiducie agricole REM · Martin Caron, président général de l'UPA · Jean-Marc Arbaud, président-directeur général de CDPQ Infra · Julie Boucher, vice-présidente -- Développement durable, relation avec les communautés et communications, Hydro-Québec · Doreen Assaad, représentante de la CMM et mairesse de la Ville de Brossard



Où : Sur la terre agricole voisine du 6030, boulevard Lapinière, à Brossard





