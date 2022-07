La société Solidarity Transport Hub recherche un partenaire financier





La société polonaise Solidarity Transport Hub amorce le processus de sélection d'un partenaire financier doté d'une expérience en matière d'investissements dans le secteur des infrastructures pour diriger une coentreprise sous forme d'un véhicule à usage spécial (SPV) filiale du STH ("Airport Component SPV"). Les entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leur candidature auprès de la société jusqu'au 26 août 2022.

Le Solidarity Transport Hub (STH) représente le plus large investissement d'infrastructure de Pologne. Ce dernier est axé sur la construction du plus grand aéroport de la région d'Europe centrale ainsi que sur quelque 2000 km de nouvelles voies ferrées dans tout le pays. Ces projets sont financés par des titres du Trésor, des financements extérieurs et des fonds de l'Union européenne.

? Nous étions prêts à coopérer avec de potentiels investisseurs depuis le tout début. Nous sommes un partenaire fiable et intéressant pour les investisseurs étrangers dans le besoin de construire un grand aéroport, qui deviendra la principale plateforme de transport dans notre partie de l'Europe ? déclare Miko?aj Wild, PDG de la société STH.

Cet investissement bénéficie du soutien du gouvernement polonais. Sa rentabilité et son importance stratégique pour le développement du pays sont très appréciées par les analystes dans le rapport Kearney - « Analyse de l'impact du STH sur l'économie polonaise » (informations relatives au rapport).

Le rôle du Partenaire Financier consistera à contribuer aux parts acquises dans le SPV Airport Component, à participer à l'organisation et au financement de la construction de la plateforme de transport solidaire ainsi qu'à la mobilisation de ressources financières complémentaires afin de permettre son bon fonctionnement.

La société STH (Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.) invite par conséquent les entités intéressées par une participation financière et dotées d'une expérience en matière d'investissements dans le secteur aéroportuaire. Les entrepreneurs désireux de participer sont invités à déposer leur candidature auprès de la société jusqu'au 26 août.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du STH et du processus de sélection du partenaire, veuillez consulter le site Web du STH.

