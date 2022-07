IBS Intelligence décerne la première place à Objectway pour les transactions de banque privée et de gestion patrimoniale





Objectway, un fournisseur de logiciels de gestion de patrimoine, de services bancaires et d'actifs, a été reconnu leader du marché pour les transactions de banque privée et de gestion patrimoniale dans le Sales League Table (SLT) d'IBS Intelligence.

Objectway a en outre décroché une place tout à fait honorable dans le classement SLT pour la banque privée et la gestion de patrimoine, illustrant ainsi la performance et l'évolutivité de l'offre de la société à l'échelle mondiale.

Depuis plus de 20 ans, le classement annuel des ventes d'IBS Intelligence (SLT) fait office de baromètre réputé de la performance des fournisseurs de technologies bancaires dans le monde. Cette année, l'IBSi SLT a examiné les achats de systèmes réalisés par plus de 1 000 banques, sur plus de 250 produits proposés par 60 fournisseurs.

Il ressort de l'analyse d'IBS Intelligence que les banques et les institutions financières ont poursuivi leurs efforts d'accélération numérique à une vitesse inégalée au cours des deux dernières années. Au moment où le monde est confronté à des perturbations économiques et à des instabilités géopolitiques, les institutions financières ont enregistré des taux d'investissement record en 2021 dans le développement de solutions numériques visant à moderniser l'expérience client et les interfaces utilisateur.

Robin Amlôt, directeur de la rédaction d'IBS Intelligence: "Nous tenons à féliciter Objectway pour sa performance dans l'IBSi Sales League Table 2022, se classant en tête des technologies pour la banque privée et la gestion patrimoniale. Ce succès témoigne de la qualité de plus de trois décennies de surperformance d'Objectway et des solutions intégrées de l'écosystème bancaire et de gestion de patrimoine de la société".

Luigi Marciano, PDG du groupe et fondateur d'Objectway: "L'accélération numérique dynamique est un élément fondamental de la réussite dans les services financiers. La technologie est indispensable pour permettre aux banquiers et aux gestionnaires de patrimoine de concrétiser leurs principaux objectifs commerciaux, à savoir se développer, améliorer l'efficacité du front office et gagner de nouveaux clients. Le remplacement et la mise à jour de leurs systèmes sont des priorités dans l'agenda numérique des entreprises, qui prévoient d'élaborer un modèle commercial adapté à leurs futurs objectifs de croissance".

