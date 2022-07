Ganymed Robotics lève 21 M? pour finaliser le développement et préparer la commercialisation de son robot chirurgical





Ganymed Robotics, un développeur de logiciels de vision par ordinateur et de technologies robotiques dédiées à la chirurgie orthopédique, annonce avoir levé 21 millions d'euros lors d'un tour de financement de Série B. Sursouscrit, le tour a été mené par Cathay Health, avec la participation de Crédit Mutuel Innovation, Kurma Partners, BNP Paribas Développement et de chirurgiens de rang mondial.

Les fonds serviront à :

- Accélérer l'expansion de Ganymed en France et aux Etats Unis ;

- Finaliser l'industrialisation de sa première application, un robot d'assistance chirurgicale dédié à la pose de prothèses de genou (TPG) ;

- Accélérer les développements réglementaires et marketing sur plusieurs géographies ;

- Diversifier son portefeuille d'applications à partir de sa plateforme technologique propriétaire.

Depuis sa création en 2018, Ganymed Robotics a connu une croissance très rapide. En collaboration avec des chirurgiens de renommée mondiale, la société a validé son algorithme propriétaire sur la base de données pré- et intra-opératoires collectées via une étude observationnelle de 100 patients, a initié l'industrialisation de sa première application avec des partenariats stratégiques avec des fabricants et constitué un portefeuille solide de brevets.

« Le soutien d'un groupe d'investisseurs aussi prestigieux dans l'innovation et la santé représente une validation forte du travail accompli par toute l'équipe. Cette nouvelle étape de développement, qui nous amène jusqu'au marché, va être critique dans notre parcours de futur champion des technologies médicales interventionnelles », déclare Sophie Cahen, cofondatrice et Présidente de Ganymed Robotics. « Avec notre plateforme robotique de vision par ordinateur, nous voulons proposer aux chirurgiens et aux centres de soins de toute taille un dispositif facile à utiliser et économique qui améliorera de façon radicale la pratique chirurgicale et la satisfaction patient en matière orthopédique ».

La plateforme technologique brevetée de Ganymed Robotics s'intègre naturellement dans les pratiques chirurgicales des praticiens tout en révolutionnant les méthodes de chirurgie orthopédique grâce à la vision par ordinateur et la mécatronique. La première application est un assistant robotique, qui prend la forme de bras co-manipulé par le chirurgien, dédié à la pose de prothèses de genoux (TPG). Compact et d'utilisation intuitive, ce robot simplifie les interventions tout en améliorant leur efficacité. Le nombre de poses de prothèses de genoux dans les pays de l'OCDE devrait croître de 2,4 millions d'interventions actuellement à 5,7 millions en 2030. Aujourd'hui, 95% des interventions de chirurgie orthopédique sont réalisées sans assistance technologique ou robotique, avec un taux d'insatisfaction patients très élevé, supérieur à 20%.

« Nous avons été impressionnés par la technologie révolutionnaire de Ganymed et sommes enthousiastes de collaborer avec une équipe aussi visionnaire pour contribuer à rendre la chirurgie orthopédique plus sûre, plus accessible à tous et plus efficace », indique Dr. Steve Oesterle, ancien Vice-Président Senior Technologie et Médecine chez Medtronic et aujourd'hui Venture Partner chez Cathay Health.

Bryan, Garnier & Co était le conseil financier exclusif pour l'opération.

A propos de Ganymed Robotics

Ganymed Robotics est une entreprise d'instrumentation médicale créée en 2018 et spécialisée dans les technologies d'assistance opératoire pour l'orthopédie. Sa mission est d'améliorer les bénéfices pour les patients, l'expérience des chirurgiens et l'efficacité thérapeutique dans ses indications cibles. Basée à Paris, Ganymed Robotics emploie 25 personnes qui développent, en collaboration étroite avec des médecins et des conseillers de renommée mondiale, une plateforme technologique propriétaire reposant sur la vision par ordinateur, qui est une des branches de l'intelligence artificielle, et la mécatronique. La première application est une solution de guidage per-opératoire destinée à la pose de prothèse de genoux, une intervention courante mais qui souffre d'un taux d'insatisfaction patient très élevé, supérieur à 20%. Ganymed Robotics entend progressivement décliner sa plateforme technologique sur d'autres indications orthopédiques. Ganymed Robotics a obtenu plusieurs récompenses nationales et internationales, notamment I-Lab, la Bourse French Tech Emergence, Deep Tech Pioneer, EIT Health, Aide au Développement Deep Tech, Wilco et l'accélérateur EIC.

Pour plus d'information : www.ganymedrobotics.com

A propos des investisseurs

Cathay Health, affilié à Cathay Capital, est un fonds mondial qui investit à la convergence de la santé, des sciences de la vie et de la technologie. Ce fonds de 500 millions d'euros soutient des entreprises en phase ?venture' et ?croissance' en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, dont les produits de haute technologie catalysent des avancées révolutionnaires en médecine. Sa plate-forme mondiale rassemble des startups, des entreprises établies et des multinationales pour stimuler la collaboration et la croissance transfrontalières et intersectorielles, avec un accès direct à de nouveaux marchés, partenaires et patients. Depuis les principaux pôles mondiaux des sciences de la vie et de la technologie, notamment San Francisco, New York, Londres, Cambridge, Paris, Bâle et Shanghai, Cathay Health s'associe aux futurs leaders dans la nouvelle l'ère de la médecine technologique, qui transformera la santé humaine et les soins dans toutes leurs dimensions. Pour plus d'informations, visitez ici ou rendez-vous sur LinkedIn, Twitter @CathayHealth

Crédit Mutuel Innovation est la filiale spécialisée dans les investissements en capital-risque de Crédit Mutuel Equity (3,5 Mds ? de capitaux gérés). Elle investit en fonds propres des tickets compris entre 1 et 20 M?, dans des entreprises innovantes du digital, des sciences de la vie et de la deeptech. Crédit Mutuel Innovation permet aux entrepreneurs de développer leur potentiel de croissance en les connectant aux entreprises de ses écosystèmes. Parce qu'il faut plus de 5 ans pour créer un leader mondial, Crédit Mutuel Innovation investit durablement ses propres capitaux et bâtit des relations de long terme avec les entrepreneurs qu'elle accompagne. Plus d'informations sur : www.creditmutuel-equity.eu

Kurma Partners est une société européenne de capital-risque spécialisée dans la santé, avec plus de 700 millions d'euros sous gestion, et deux franchises dédiées : "Kurma Biofund" axé sur les investissements Venture dans le domaine thérapeutique (fonds actif KBIII) et "Kurma Diagnostics" axé sur investissement Venture dans le diagnostic et la santé numérique (fonds actif Kurma Dx2). Kurma Partners a lancé son premier "Growth Opportunity Fund" suite à un premier closing début 2022. Kurma Partners fait partie du groupe Eurazeo.

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d'actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l'entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d'accompagner dans la durée l'équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d'un groupe reconnu et de l'expérience d'un partenaire disposant d'un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées dont 70 startups. www.bnpparibasdeveloppement.com, https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 02:05 et diffusé par :