Le Groupe Adecco France déploie le logiciel de tarification Zilliant





Zilliant, leader du secteur des solutions intégrales de tarification intelligente et des logiciels de ventes prévisionnelles, a annoncé aujourd'hui que le Groupe Adecco France avait déployé les solutions Zilliant Price IQ®, Price Managertm et Deal Managertm dans son réseau d'agences.

Le Groupe Adecco France est un prestataire d'intérim et de recrutement ; ses 4 000 utilisateurs reçoivent des recommandations de prix pour la gamme complète des clients, des petits comptes aux comptes nationaux.

« Le Groupe Adecco France a considérablement amélioré son programme de tarification en travaillant avec Zilliant. Notre précédente solution de tarification souffrait de nombreuses limites et était beaucoup trop rigide pour les besoins complexes de notre activité. Par conséquent, notre réseau d'agences avait perdu confiance dans les recommandations de tarification », a déclaré Nicolas Nemorin, directeur de la tarification du Groupe Adecco France. « L'équipe Zilliant a pris le temps de comprendre les subtilités de notre métier ; après une évaluation approfondie des fournisseurs de logiciel de tarification, il était clair que la plateforme cloud native de Zilliant offrait seule la flexibilité attendue pour orienter et ajuster notre stratégie de tarification en temps réel ».

Le Groupe Adecco France utilise Price IQ® pour fixer le prix optimal en chaque circonstance de vente et Price Managertm pour gérer la tarification de manière plus rationalisée ; les recommandations de prix sont visualisées par les utilisateurs via Deal Managertm. Les solutions sont intégrées au système de front office Adecco, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux recommandations. Le service API REST de Zilliant fournit des connexions en temps réel permettant au Groupe Adecco France de diffuser des recommandations de prix mises à jour immédiatement.

« Nous sommes ravis d'avoir le Groupe Adecco France comme client», a confié pour sa part Greg Peters, président-directeur général de Zilliant. « Compte tenu du rythme continu des changements auxquels les entreprises de services doivent faire face, il est essentiel que chaque vendeur dispose des recommandations de prix les plus fiables, les plus pertinentes et les plus à jour, en particulier pour les grandes organisations multi-pays. Nous sommes heureux de fournir une tarification en temps réel qui aide nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, des prix compétitifs et en phase avec le marché ».

À propos du Groupe Adecco France

Le Groupe Adecco France oeuvre pour permettre aux gens de travailler. Chaque jour, nous donnons aux personnes de tous âges et de tous horizons les moyens d'obtenir des rôles épanouissants et gratifiants. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les employeurs. Comprendre leurs besoins. Puis les aider à concevoir et à mettre en oeuvre des stratégies d'embauche à court et à long terme. Il s'agit de repérer le potentiel et les opportunités de croissance. Puis de réunir les chercheurs d'emploi et les employeurs pour obtenir un impact maximal. Nous nous occupons de tout, du recrutement général aux stages spécialisés dans l'industrie.

En tant que membre de la famille mondiale de marques The Adecco Group, nous couvrons 60 pays et, au total, employons plus de 32 000 experts qui travaillent avec un esprit d'équipe pour influencer la transformation des entreprises et fournir les bonnes solutions de main-d'oeuvre, à temps.

À propos de Zilliant

Zilliant optimise le commerce intelligent pour les entreprises B2B en adaptant leurs stratégies commerciales pour les aider à exécuter leur mission de manière efficace. Nos logiciels intelligents d'optimisation et de gestion des prix et d'orientation des ventes, leaders sur le marché, permettent une croissance rentable en transformant la façon dont nos clients utilisent les données pour définir les prix et vendre via les canaux traditionnels et numériques. La science des données, les logiciels d'applications natifs du Cloud et la passion de Zilliant pour la réussite de ses clients offrent le meilleur retour sur investissement qui soit, un taux de rentabilité plus rapide et le meilleur indice de satisfaction de la clientèle. Pour en savoir plus sur la façon dont Zilliant aide à dynamiser le commerce de l'intelligence, consultez le site www.zilliant.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 01:05 et diffusé par :