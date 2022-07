Fosun International a reçu le dernier rapport de S&P Global Rating : Fosun a la flexibilité nécessaire pour reconstituer sa trésorerie et dispose de ressources adéquates pour gérer les échéances de sa dette





HONG KONG, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (code boursier HKEX : 00656?« Fosun International » en abrégé) a déclaré que S&P Global Rating avait publié un rapport le 23 juin, indiquant que Fosun dispose de ressources adéquates pour faire face aux prochaines échéances de sa dette au cours des six à douze prochains mois.

Selon le rapport annuel 2021 de Fosun International, la société jouit toujours d'une situation financière saine et solide. À la fin de l'année 2021, le ratio de la dette totale sur le capital total est tombé à 53,8 % ; le coût moyen de la dette était de 4,6 %, à un niveau historiquement bas ; la trésorerie, les soldes bancaires et les dépôts à terme ont atteint 96,78 milliards de RMB. En termes de gestion de la trésorerie et de la dette, Fosun international a toujours adhéré au principe de gestion proactive des dettes arrivant à échéance et d'optimisation continue de la structure de la dette, et il dispose également de sources de financement diversifiées et d'une capacité de financement largement reconnue sur le marché. Le Groupe et ses filiales ont établi des partenariats avec plus de 100 banques chinoises et étrangères dans le monde et ont signé des accords de coopération stratégique avec de nombreuses banques internationales et chinoises. Face à la volatilité du marché public, Fosun a fait pleinement usage de ses canaux de financement diversifiés pour maintenir une liquidité stable.

S&P Global Rating a indiqué que le sentiment actuel du marché à l'égard des émetteurs d'entreprises privées à haut rendement (POE) sur les marchés onshore et offshore restait modéré. L'offre publique d'achat lancée par Fosun le 22 juin pour racheter toutes les obligations offshore arrivant à échéance cette année (pour un total d'environ 800 millions de dollars US) reflète ses efforts pour atténuer le scepticisme récent du marché. S&P Global Rating estime que Fosun est en mesure d'utiliser des outils tels que la dette garantie et les emprunts bancaires pour rembourser sa dette à l'échéance et ne doute pas de la capacité de gestions efficaces de la société en la matière. S&P Global Rating pense que les facilités bancaires offshore et onshore de Fosun augmentent cette année, et qu'il est peu probable que les relations entre les banques et la société soient touchées dans un avenir proche. De plus, S&P Global Rating estime que la taille considérable des actifs de Fosun avec une présence mondiale, son portefeuille d'investissement diversifié et sa capacité à trouver un équilibre entre investissements et désinvestissements, pourraient offrir à Fosun la flexibilité nécessaire pour reconstituer sa trésorerie.

Le 8 juin 2022, S&P Global Rating a publié un rapport qui maintenait la perspective de Fosun International à « Stable » et confirmait la note BB du crédit d'émetteur à long terme de Fosun International et de sa dette senior non garantie. Compte tenu de la récente volatilité du marché, le maintien de la notation « BB Stable » de Fosun par S&P Global Rating témoigne d'une grande confiance dans les efforts de Fosun en matière de gestion de la dette et de stratégie de croissance endogène.

Fosun remplit sans relâche sa mission de « créer des vies plus heureuses pour les familles du monde entier », en renforçant sa présence dans quatre secteurs d'activité : Santé, Bonheur, Richesse et Fabrication intelligente. Elle est également l'une des rares entreprises chinoises à disposer de capacités d'exploitation et d'investissement à l'échelle mondiale et à s'être dotée de solides capacités technologiques et d'innovation. Face à une situation sanitaire instable et à de nombreuses incertitudes externes, Fosun a maintenu un ratio d'endettement stable dans son ensemble, une bonne tolérance au risque grâce à ses dettes multidevises et à une maturité stable de la dette, conservant ainsi une position financière saine. À l'avenir, Fosun continuera à se protéger contre les risques du marché grâce à un portefeuille d'activités diversifié, à une répartition globale des actifs et à une stratégie reposée sur le double moteur « opérations industrielles approfondies + investissements industriels » et continuera à maintenir un système rigoureux de gestion financière et du capital pour renforcer davantage la base financière de l'entreprise, afin d'identifier les opportunités au milieu de la volatilité et des changements du marché mondial, et réalisera ainsi des progrès solides mais audacieux pour sa croissance et son développement.

Fondé en 1992, Fosun est un groupe mondial de consommation axé sur l'innovation qui se consacre à la fourniture de produits et de services de haute qualité aux familles du monde entier dans les segments Santé, Bonheur, Richesse et Fabrication intelligente. En 2007, Fosun International Limited a été inscrit au tableau principal de la Bourse de Hong Kong (code boursier : 00656.HK). En 2021, le revenu total de Fosun International s'élevait à 161,3 milliards de RMB et le total des actifs à 806,4 milliards de RMB. Fosun International est classé au 589e rang de la liste Forbes Global 2000 en 2022, avec une note MSCI ESG de AA.

