L'athlète commandité par K-SWISS, Cameron Norrie, vient à bout de David Goffin et atteint la ronde des demi-finales à Wimbledon

LOS ANGELES, 6 juillet 2022 /CNW/ - La marque de tennis emblématique américaine K-SWISS a le plaisir d'annoncer que son athlète commandité Cameron Norrie passe à l'étape des demi-finales à Wimbledon après avoir battu David Goffin lors d'un duel enlevant qui s'est conclu en cinq manches. Le joueur britannique le mieux classé, qui figure actuellement au douzième rang de l'ATP, cherche à poursuivre son meilleur parcours à vie dans un tournoi du Grand Chelem.

K-SWISS commandite Cameron Norrie depuis 2020. « Notre partenariat avec Cam a commencé il y a trois ans. Nous aimions son style de jeu et la façon dont il assume tout ce qu'il fait sur le terrain. L'an dernier, nous avons observé une amélioration dans son jeu et sa confiance augmentait à chaque match. Il a commencé l'année 2021 entre le 70e et le 80e rang et a terminé l'année au dixième rang. Alors que nous continuons d'investir dans notre marque de tennis à l'échelle mondiale, notre priorité absolue était de conclure un nouvel accord avec Cam pour qu'il devienne notre ambassadeur mondial, et nous sommes très heureux et fiers qu'il fasse partie de l'équipe de K-SWISS jusqu'en 2024 », a déclaré Dave Grange, président de la marque internationale de K-SWISS.

Pendant les matchs, les souliers préférés de Cameron Norrie demeurent les Ultrashot 3 de K-SWISS. Ces nouvelles chaussures sont conçues pour le joueur de tennis compétitif, agressif et puissant qui exige le plus haut niveau de performance. Les chaussures Ultrashot 3 offrent un rendement énergétique maximal grâce à la technologie de semelle intercalaire Surge 7.0, la semelle intermédiaire 360 offrant un soutien parfait pour exécuter des mouvements latéraux et la technologie Dragguard 7.0 qui sont intégrées dans une nouvelle semelle durable dotée d'une prise et d'une traction supérieures.

En plus des chaussures, Cameron Norrie porte également les accessoires K-SWISS nouvellement repensés, le gilet Heritage S/S et la culotte Supercharge qui sont conçus de manière innovante pour être ajustés et fonctionnels. Les matériaux légers intégrés proposant des angles furtifs et un côté asymétrique créent une allure aérodynamique progressive qui redéfinit la tenue de tennis classique.

Aujourd'hui, Cameron Norrie avait des allures de champion. Vous trouverez des vêtements K-SWISS semblables à ceux qu'il portait aujourd'hui à Wimbledon à l'adresse K-Swiss.com .

À PROPOS DE K-SWISS

K-SWISS est mue par un esprit d'entreprise depuis le premier jour, alors que deux frères suisses se sont installés en Californie pour créer une marque de chaussures qui met l'accent sur le tennis. Passionnés de ski, les frères se sont inspirés des bottes de ski en cuir pour créer des chaussures de tennis qui soutiennent le mouvement agressif de gauche à droite. Les souliers K-Swiss Classic, qui ont été lancés en 1966, étaient les premières chaussures de tennis entièrement en cuir au monde. Elles ont rapidement acquis une renommée mondiale et créé un style unique à la fois sur le terrain et ailleurs; elles étaient portées de façon décontractée à la fois dans les clubs sportifs et dans la rue. Aujourd'hui, 57 ans plus tard, K-SWISS s'appuie sur son patrimoine en tant que marque de tennis américaine afin d'écrire de nouveaux chapitres de sa riche histoire. Rendant hommage au travail acharné de nos fondateurs et à la nature compétitive du jeu grâce auquel tout a commencé, K-SWISS se consacre à équiper et à inspirer la prochaine génération de joueurs de tennis.

