L'athlète de K-SWISS, Cameron Norrie, bat David Goffin et se qualifie pour les demi-finales de Wimbledon





LOS ANGELES, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- K-SWISS , marque de tennis américaine emblématique, est ravie d'annoncer que l'athlète qu'elle sponsorise, Cameron Norrie, accède à la demi-finale de Wimbledon après avoir battu David Goffin dans un match passionnant en 5 sets. Le premier joueur britannique, qui est actuellement classé 12e au classement ATP, cherche à poursuivre son meilleur parcours jamais effectué dans un tournoi du Grand Chelem.

Norrie est un athlète K-SWISS depuis 2020. « Notre partenariat avec Cam a commencé il y a trois ans. Nous avons aimé ce style de jeu et cette approche consistant à s'approprier tout ce qu'il fait sur le court. L'année dernière, nous avons pu voir son amélioration et sa confiance grandir à chaque match, commençant 2021 classé dans les soixante-dix et terminant l'année au numéro dix. Alors que nous continuons à investir dans notre activité tennis au niveau mondial, re-signer Cam pour être notre ambassadeur mondial était une priorité absolue, nous étions très enthousiastes et fiers que Cam fasse partie de notre équipe K-Swiss jusqu'en 2024 », déclare Dave Grange, président international de la marque K-Swiss.

Pendant le match, la chaussure de choix de Norrie reste la K-SWISS Ultrashot 3. Cette nouvelle chaussure est conçue pour les joueurs de tennis compétitifs, agressifs et puissants qui exigent le plus haut niveau de performance. La Ultrashot 3 offre un retour d'énergie maximal grâce à la technologie de la semelle intermédiaire Surge 7.0, au support 360 Plantar Chassis pour des mouvements latéraux illimités et au Dragguard 7.0 intégré à une nouvelle semelle extérieure durable offrant une adhérence et une traction supérieures.

En plus des chaussures, Norrie porte également les vêtements K-SWISS récemment redessinés, la chemise Heritage S/S et le short Supercharge, qui sont conçus de manière innovante pour l'adaptation et la fonction. Les matériaux légers incorporés aux angles furtifs et aux côtés asymétriques créent un look aérodynamique progressif qui redéfinit la tenue de tennis classique.

Aujourd'hui, Norrie a eu l'air d'un champion et a joué comme tel. Les modèles K-SWISS similaires à ce que Norrie portait aujourd'hui à Wimbledon sont disponibles sur K-Swiss.com .

À PROPOS DE K-SWISS

Dès le début, K-Swiss a été animé par un esprit d'entreprise lorsque deux frères suisses se sont installés en Californie pour créer une marque de chaussures axée sur le tennis. En tant que skieurs passionnés, les frères se sont inspirés des chaussures de ski en cuir pour créer des chaussures de tennis qui supportent les mouvements agressifs d'un côté à l'autre. Lancée en 1966, la K-Swiss Classic a été la première chaussure de tennis entièrement en cuir au monde. Elle a rapidement été acclamée dans le monde entier et est devenue une référence de style sur le court et en dehors, portée de manière décontractée dans les country clubs et tout aussi élégante dans les rues de la ville. Aujourd'hui, 57 ans plus tard, K-Swiss s'appuie sur son héritage en tant que marque de tennis américaine et écrit de nouveaux chapitres de son histoire légendaire. En rendant hommage au travail acharné de ses fondateurs et à la nature compétitive du jeu qui l'a inspiré, K-Swiss se consacre à équiper et à inspirer la prochaine génération de joueurs de tennis.

