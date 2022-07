Human Horizons dévoile davantage de détails sur la GT HiPhi Z numérique ultra-futuriste





SHANGHAI, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Human Horizons, société leader dans le domaine des nouvelles technologies de mobilité et de conduite intelligente, a récemment dévoilé plus de détails sur la GT numérique ultra-futuriste HiPhi Z. Redéfinissant le modèle GT traditionnel, la HiPhi Z est équipée de technologies de pointe pour créer une expérience de conduite inégalée. Le véhicule lui-même a l'apparence, la sensation et la conduite d'une voiture en avance de 20 ans, offrant un aperçu de l'avenir de la technologie et des transports à l'image de l'Homme.

« Conçue et fabriquée exclusivement par Human Horizons, la HiPhi Z témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur du progrès technologique, qui n'épargne aucune dépense pour tester les limites de la création. Grâce à des tests et à un développement rigoureux, le HiPhi Z a conservé plus de 95 % de ses intentions de production révélées précédemment », a déclaré Ding Lei, fondateur, PDG et président de HiPhi.

À l'extérieur, la HiPhi Z est équipée du premier voile lumineux enveloppant Star-Ring ISD au monde sur un véhicule de tourisme, composé de 4066 LED individuelles qui peuvent interagir avec les passagers, les conducteurs et le monde qui les entoure. Les portes sont équipées d'un système interactif ISD intelligent et d'une technologie de communication sans fil à bande ultra-large (UWB) avec un positionnement à 10 cm, ce qui permet de détecter automatiquement les personnes, les clés et les autres véhicules et d'ajuster intelligemment l'ouverture des portes en termes de vitesse et d'angle. Les calandres à volets actifs (AGS) se connectent à l'aileron arrière et à l'aile pour ajuster automatiquement la traînée du véhicule et réduire la portance pour améliorer les performances globales.

L'intérieur de l'habitacle présente une configuration numérique ultra-futuriste semblable à un vaisseau spatial, avec une « âme numérique » sous la forme d'HiPhi Bot, un compagnon d'IA de pointe capable d'ajuster automatiquement chaque aspect de l'expérience de conduite et des passagers. Qu'il s'agisse du tissu Ultrasuede® Bio Galaxy doux au toucher, des panneaux lumineux d'ambiance, du système audio Meridian à 23 haut-parleurs ou des sièges baquets de course, l'expérience sensorielle que l'on vit à l'intérieur d'une HiPhi Z avec de la musique et des lumières est totalement unique. En plus d'exploiter un savant mélange d'éclairage, de toucher, de son et de parfum pour créer un environnement immersif et réconfortant, HiPhi Bot est capable d'interagir avec les passagers. Il est équipé du seul bras robotique au monde de qualité automobile, à 4 degrés de liberté (DOF), à 8 directions et réglable à l'infini, capable de se déplacer d'avant en arrière en moins d'une seconde et d'une précision de contrôle de 0,001 mm, ce qui lui permet d'effectuer toute une série de mouvements délicats avec à peine un bruit.

Le système d'aide à la conduite innovant et avancé du HiPhi Z est alimenté par le système HiPhi Pilot développé par la société elle-même, qui assure la double redondance des six principaux systèmes de calcul, de perception, de communication, de freinage, de direction et d'alimentation électrique. Pour plus de sécurité, le HiPhi Z s'appuie sur une puce NVIDIA Orin X + le système d'exploitation en temps réel (RTOS) QNX Neutrino pour utiliser 34 capteurs et la technologie LiDAR afin de scanner en permanence l'environnement et d'effectuer la conduite et le stationnement assistés, ainsi que l'appel intelligent à l'aide de l'application smartphone.

Atteignant la vitesse de 100 km/h en 3,8 secondes, la HiPhi Z adopte une suspension avant à double triangulation entièrement en aluminium, une suspension arrière à cinq bras, une suspension pneumatique et un contrôle continu de l'amortissement pour ajuster en permanence les performances dynamiques. La voiture est équipée de roues arrière directrices et d'un système de contrôle dynamique du véhicule IVC qui, malgré sa longueur de plus de 5 m, génère un angle de braquage de 13,2 degrés, permettant un rayon de braquage similaire à celui d'une MINI Cooper. La HiPhi Z est équipé d'un pack de batteries haute performance de 120 kWh utilisant la technologie Cell to Pack (CTP) et des liquides de refroidissement pour offrir une diffusion de la chaleur et prévenir les incendies tout en offrant jusqu'à 705 kilomètres d'autonomie.

La HiPhi Z sera vendue entre 89 000 et 129 000 dollars. En attendant l'annonce des détails, la HiPhi Z sera exposée à Shenzhen à partir du 6 juillet et sera présentée dans 11 grandes villes afin de donner aux fans un aperçu de cette GT ultra-futuriste. Les dates officielles de lancement seront annoncées au salon de l'automobile de Chengdu en août, et les utilisateurs intéressés pourront réserver une occasion de tester la voiture via l'application smartphone HiPhi.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et en constante amélioration grâce à ses utilisateurs. HiPhi X est un véhicule électrique doté d'une construction hybride légère en aluminium et en acier, de cuirs végétaliens durables et de matériaux recyclables qui s'ajoutent à la nature durable des produits électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons est établi pour la recherche et le développement de technologies de mobilité connectées innovantes et de pointe, ainsi que pour l'industrialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. En outre, Human Horizons construit des technologies de transport connectées et contribue au développement de villes connectées, qui redéfiniront la mobilité humaine.

