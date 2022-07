Esri récompense l'agence ferroviaire italienne pour ses travaux de modernisation des infrastructures





L'agence ferroviaire italienne, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), a créé l'an dernier une application en utilisant la technologie de système d'information géographique (SIG) d'Esri, leader mondial dans le domaine des renseignements de localisation. Baptisée StationLAND, cette application est conçue pour inscrire les gares ferroviaires au coeur de leurs communautés, en améliorant la connectivité vers les stations elles-mêmes au sein des villes et municipalités. StationLAND améliore la compréhension du fonctionnement des gares ferroviaires ainsi que des possibilités d'optimiser ce fonctionnement.

L'application StationLAND a été conçue pour répondre à un besoin très spécifique. « En Italie, les chemins de fer comptent parmi les services qui fonctionnent le mieux. En revanche, ce sont nos gares qui avaient pris du retard », a déclaré Luigi Contestabile, responsable des installations de la RFI, qui a également dirigé l'équipe de conception de l'application. La RFI a ainsi cherché à exploiter la technologie pour comprendre comment parvenir à mieux connecter les gares ferroviaires à leurs communautés, et par conséquent à encourager davantage les déplacements par mode de transport ferroviaire. « La centricité des gares dans notre planification est fondamentale pour développer l'intermodalité durable dont nous avons besoin », a poursuivi Contestabile.

Esri décernera une récompense à la RFI lors de la Conférence des utilisateurs Esri, dans la catégorie Innovations remarquables en matière d'infrastructures et de mobilité publique. Ce prix récompense l'utilisation par l'agence d'une technologie innovante pour remédier aux problématiques modernes de mobilité, ainsi que ses travaux pionniers visant à faire du transport ferroviaire la colonne vertébrale des options de mobilité en Italie.

« Nous sommes ravis que la RFI ait choisi Esri pour créer StationLAND, cette utilisation de notre technologie étant à ce jour la plus complète dans le domaine des transports intelligents », a déclaré Terry Bills, directeur du secteur mondial des transports chez Esri. « Il s'agit en fin de compte d'une application de ville intelligente, étendue à l'échelle nationale, ce qui constitue une utilisation sans précédent de la technologie SIG dans ce secteur. »

Pour en savoir plus sur la manière dont la technologie SIG est utilisée pour innover et renforcer les infrastructures ferroviaires, rendez-vous sur esri.com/en-us/industries/rail/business-areas/infrastructure-property-management.

