Nomination de madame Nathalie Petitclerc au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec





QUÉBEC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Nathalie Petitclerc à titre de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Son mandat débutera le 1er août prochain, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat, d'une maîtrise et d'un doctoral en service social ainsi que d'un baccalauréat en droit et d'un certificat en administration des affaires de l'Université Laval, madame Petitclerc a d'abord été travailleuse sociale au CSSS de la Côte-Nord de 1988 à 1992. Elle devient ensuite agente de planification, programmation et recherche à la Régie régionale de la Côte-Nord jusqu'en 2002, avant d'occuper le même poste à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale jusqu'en 2005. Elle obtient par la suite plusieurs postes de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux de cette région, notamment au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Depuis 2015, elle y occupe différentes fonctions, dont celles de DGA soutien, administration et performance.

Citation :

« Madame Petitclerc, de par son parcours diversifié et sa longue expérience de gestion dans le réseau, est une candidate de choix pour remplir les fonctions de PDG d'un établissement régional majeur comme le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Avec ses compétences éprouvées et son leadership, elle saura rallier à elles les équipes et les mobiliser en vue de bonifier la gouvernance de cet établissement. Je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite dans l'accomplissement de cette mission, et nul doute qu'elle y arrivera avec brio. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 19:27 et diffusé par :