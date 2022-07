Avis aux médias - Une image du FGS donne un aperçu de la puissance du télescope Webb

Le détecteur de guidage de précision (FGS) du télescope Webb mis au point par l'Agence spatiale canadienne (ASC) - qui pointe fixement sur des cibles célestes après les avoir détectées - a capté récemment une image d'étoiles et de galaxies qui donne...

Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en...