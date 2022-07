CyberCatch annonce que le Collège Northern est le premier établissement d'enseignement au Canada à s'inscrire pour adopter la Norme nationale du Canada sur la cybersécurité





Le Collège Northern utilisera la solution Gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 pour se conformer à la nouvelle norme nationale sur la cybersécurité et atténuer de manière proactive les cyberrisques.

SAN DIEGO et VANCOUVER, BC, 6 juillet 2022 /CNW/ - CyberCatch , un fournisseur innovant de logiciels-services (SaaS) de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que le Collège Northern s'est engagé à utiliser la solution Gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 pour mettre en oeuvre la nouvelle Norme nationale du Canada sur la cybersécurité, CAN/CIOSC 104, Contrôles de cybersécurité de base des petites et moyennes organisations (PME).

Le Conseil stratégique des DPI du Canada a créé la norme nationale sur la cybersécurité pour permettre aux PME du Canada de mettre en oeuvre les contrôles de cybersécurité nécessaires pour atténuer les cyberrisques afin de réussir dans le numérique.

Le Conseil stratégique des DPI s'est associé à CyberCatch pour fournir la solution de cybersécurité - Gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 - développée par CyberCatch, pour aider les PME à mettre en oeuvre tous les contrôles de cybersécurité prescrits, puis à tester automatiquement les contrôles pour permettre une conformité, une sécurité et une atténuation des cyberrisques continues et rentables.

« Nous sommes honorés que le Collège Northern prenne l'initiative et devienne le premier établissement d'enseignement au Canada à utiliser la solution Gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104, a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch. Les cyberattaques se multiplient au Canada et les établissements d'enseignement sont dans la ligne de mire des attaquants. Nous félicitons le Collège Northern d'avoir adopté de manière proactive la Norme nationale du Canada sur la cybersécurité afin d'atténuer les cyberrisques et de permettre à l'institution d'avoir une longueur d'avance sur les cybermenaces. »

« Le Collège Northern est fier d'adopter la Norme nationale du Canada sur la cybersécurité. Se conformer à la norme nationale est non seulement la bonne chose à faire, mais aussi la chose intelligente à faire, étant donné le niveau croissant de cybermenaces pour tous les établissements d'enseignement au Canada », a déclaré Audrey J. Penner, présidente et chef de la direction du Collège Northern.

« L'utilisation de la solution Gestionnaire de conformité CAN/CIOSC 104 facilite la mise en oeuvre des contrôles de cybersécurité prescrits et permet de rester conforme et sécurisé. Notre mission et notre passion consistent à exceller dans la fourniture d'une éducation de qualité et accessible à nos étudiants par le biais de programmes et de services innovants. L'atténuation des cyberrisques nous permet de continuer à améliorer l'expérience de nos clients d'un point de vue informatique. Ce partenariat avec CyberCatch est une étape importante dans le cadre de l'initiative de transformation numérique récemment lancée par le Collège Northern », a déclaré Frédéric Nickner, dirigeant principal de l'information et directeur informatique du Collège Northern.

À propos du Collège Northern

Le Collège Northern est un établissement d'enseignement novateur de l'Ontario, au Canada, qui offre plus de 75 programmes de certificats, de diplômes et d'apprentissage à temps plein et à temps partiel, ainsi que des centaines de cours en classe, en ligne et par correspondance, sur ses quatre campus du nord de l'Ontario.

À propos de CyberCatch

CyberCatch est une société unique de cybersécurité fonctionnant selon le SaaS; elle protège les petites et moyennes entreprises (PME) contre les cyberattaques en se concentrant sur la cause première pour laquelle les PME sont victimes : les failles de sécurité. Elle propose une plateforme SaaS innovante basée sur le nuage, associée à une expertise approfondie en la matière, afin d'aider les PME à mettre en oeuvre le type et le nombre adéquats de contrôles de cybersécurité. La plateforme effectue ensuite des tests automatisés des contrôles selon trois dimensions : extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale. Elle génère le score de cyberattaque pour mesurer en permanence le cyberrisque, détecte les failles de sécurité et guide la PME pour les corriger rapidement, afin que les attaquants ne puissent pas exploiter les contrôles manquants ou défaillants pour s'introduire et voler des données ou infecter le système au moyen de logiciels rançonneurs. La proposition de valeur continue de CyberCatch : Tester Corriger Sécuriser

