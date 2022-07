MSCI annonce une téléconférence pour présenter ses résultats du deuxième trimestre 2022





MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un chef de file des outils et services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, annonce que ses résultats du deuxième trimestre 2022 seront publiés le mardi 26 juillet 2022, avant l'ouverture des marchés. Un exemplaire de la publication des résultats, ainsi qu'une présentation et une mise à jour trimestrielle, seront disponibles sur le site web des relations avec les investisseurs de MSCI.

La direction de MSCI présentera les résultats du deuxième trimestre 2022 le mardi 26 juillet 2022 à 11h00 heure de l'Est. Pour écouter la webdiffusion en direct, consultez la section événements et présentations sur le site des relations avec les investisseurs de MSCI, à l'adresse https://ir.msci.com/events-and-presentations. Pour suivre l'événement via votre téléphone, veuillez vous inscrire sur https://ir.msci.com/events-and-presentations. Une fois l'inscription terminée, les participants téléphoniques recevront un email de confirmation leur indiquant comment rejoindre la téléconférence, ainsi qu'un numéro et un code d'accès unique à utiliser pour suivre l'événement. La téléconférence sera également diffusée en ligne, avec une présentation par vignettes, accessible via le site des relations avec les investisseurs de MSCI.

Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible peu après la fin de la téléconférence sur le site des relations avec les investisseurs de MSCI à l'adresse https://ir.msci.com/events-and-presentations.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d'investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d'investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.msci.com. MSCI#IR

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

