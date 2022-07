Humatics et Hitachi Rail terminent avec succès le projet pilote de solution d'odométrie des trains avancée pour créer un chemin de fer numérique amélioré





WALTHAM, Mass., 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Humatics, en partenariat avec Hitachi Rail, a le plaisir d'annoncer l'achèvement réussi d'un projet pilote d'un an visant à évaluer les avantages techniques et économiques du système de navigation ferroviaire Humatics (HRNS).

Le HRNS est le système de navigation le plus performant du secteur, basé sur des algorithmes de fusion de capteurs qui exploitent les meilleurs capteurs afin de résoudre les problèmes de navigation délicats. La technologie à bande ultra large (UWB) et les capteurs tels que les unités de mesure inertielle (IMU) et le système mondial de navigation par satellite (GNSS) sont fusionnés pour fournir des données précises sur la position, la direction, la vitesse et l'accélération à des systèmes de contrôle des trains, notamment le CBTC, le PTC et l'ERTMS.

Humatics a déployé le HRNS sur 1,5 km de la piste d'essai d'Hitachi Rail à Naples, en Italie, et sur un véhicule d'essai, intégré à un simulateur de contrôle de train basé sur la communication (CBTC), et a effectué une série de tests pour déterminer les performances de positionnement et de vitesse par rapport aux capteurs au sol et aux exigences d'odométrie CBTC de Hitachi Rail.

Hitachi Rail a conclu que le HRNS satisfaisait à toutes les exigences d'odométrie CBTC.

« Il s'agit d'une étape incroyable pour Humatics et Hitachi, car nous cherchons tous deux à offrir des solutions innovantes à l'industrie de la signalisation », a déclaré Shawn Henry, président-directeur général d'Humatics. « Les deux équipes ont surmonté des défis incroyables qui nous ont obligés à trouver des moyens de faire les choses tout en étant séparés pour atteindre ces résultats impressionnants. Humatics se réjouit de poursuivre son excellent partenariat avec Hitachi et d'offrir des solutions de signalisation innovantes à nos clients communs. »

Leonardo Impagliazzo, directeur général du numérique et de l'innovation, Hitachi Rail, a déclaré : « Le système de navigation ferroviaire de Humatics est une option viable pour une intégration future avec les systèmes de signalisation CBTC d'Hitachi Rail, et fait partie de notre stratégie ferroviaire numérique plus large. Nous voyons également son application potentielle avec les systèmes de signalisation basés sur le système mondial de navigation par satellite (GNSS) tels que le contrôle positif des trains (PTC) et le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), ainsi que pour les applications de rail léger, de monorail et de transport de personnes. En plus de la technologie, l'exécution, la livraison et la collaboration avec notre équipe font d'Humatics un leader innovant dans le secteur et nous avons hâte de poursuivre notre collaboration. »

Humatics et Hitachi Rail vont de l'avant pour mettre la solution commune sur le marché et prouver ses capacités pour d'autres applications.

