Avis aux médias - Le ministre Champagne tiendra un point de presse pour discuter de ses rencontres au Japon





OTTAWA, ON, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, tiendra un point de presse par téléconférence pour présenter les faits saillants de ses rencontres avec des chefs d'entreprise et son homologue ministériel au Japon au cours de la dernière semaine.

Date : Le jeudi 7 juillet 2022



Heure : 19 h (heure de l'Est)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la téléconférence sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE ([email protected]) afin d'obtenir les coordonnées de connexion.

