Sunwing Airlines a négocié de bonne foi avec les pilotes pour parvenir à une entente équitable





MONTRÉAL, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing Airlines inc. a examiné une copie de la plainte déposée récemment par la section locale 7378 d'Unifor auprès du Conseil canadien des relations industrielles.



L'allégation du syndicat selon laquelle Sunwing a été vendu à WestJet peu après la signature d'une convention collective renouvelée avec ses pilotes au début de 2021 est fausse.

Sunwing et le syndicat ont conclu une entente de principe lors de la négociation le 23 janvier 2021, ce qui était juste et raisonnable. La convention collective renouvelée a été ratifiée par un pourcentage écrasant des syndiqués qui ont voté le 12 février 2021. Plus d'un an plus tard, le 2 mars 2022, WestJet a annoncé une entente en vertu de laquelle le Groupe WestJet ferait l'acquisition de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines. La transaction proposée demeure conditionnelle à l'approbation réglementaire.

La plainte est sans fondement, a été déposée au-delà des délais prescrits et sera vigoureusement défendue.

Sunwing Airlines accorde de l'importance à tous ses employés, qui sont essentiels pour aider nos clients à réaliser leurs rêves de vacances. Nos pilotes sont indispensables à nos opérations. Sunwing Airlines continuera de promouvoir de bonne foi des relations de travail positives à mesure qu'un plus grand nombre de ses clients recommenceront à voyager et que nos activités seront pleinement rétablies après la pandémie.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 15:55 et diffusé par :