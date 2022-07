L'OLT White-Box de Zyxel Communications obtient la certification VOLTHA dans le cadre du programme de certification continue de l'Open Networking Foundation (ONF)





Zyxel Communications a annoncé aujourd'hui que son OLT White-Box SDA 3016SS avait rejoint le programme de certification continue, dans le cadre du projet open-source VOLTHAtm,de l'Open Networking Foundation (ONF). La certification en cours entre dans le cadre de l'engagement de Zyxel consistant à délivrer aux fournisseurs de services les meilleures technologies capables de répondre à leurs besoins.

L'OLT White-Box de Zyxel a obtenu sa certification VOLTHA ONF en respectant un ensemble de normes relatives à la performance, la fiabilité et l'interopérabilité. En outre, le produit doit également passer des tests quotidiens continus dans le cadre du programme de certification continue de l'ONF, qui veille à ce que les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de produits satisfassent les tests et la conformité en cours dans le cadre des pratiques de développement CI/CD de VOLTHA.

L'OLT sera lancé en même temps que la version VOLTHA 2.10 de l'ONF. VOLTHA est un projet open source, lancé par l'ONF, qui crée un environnement ouvert d'accès au haut débit pour les fournisseurs de services, en promouvant le développement de matériel informatique et de logiciels indépendants du fournisseur. La nouvelle version VOLTHA 2.10 vise à renforcer la portée et support relatifs aux raccordements directs de la fibre optique jusqu'au bâtiment (Fiber to the Building, FTTB plus) ainsi qu'aux API, afin d'intégrer VOLTHA aux structures du Broadband Forum (BBF).

« Le lancement de notre OLT en même temps que la version VOLTHA 2.10 est tout à fait logique », a déclaré James Harris, vice-président et responsable de Zyxel Communications pour la région EMOA. « Nous croyons en la mission de l'ONF, et sommes impatients de lancer une nouvelle technologie conçue dans le même esprit que VOLTHA. »

Le SDA3016SS de Zyxel est un pur OLT White-Box tout-en-un capable de prendre en charge différentes technologies d'émetteur-récepteur à l'épreuve du temps. L'OLT offre simultanément une combinaison unique de fonctionnalités d'un niveau de qualité télécom ainsi qu'une solution indépendante du logiciel, véritablement open source.

« VOLTHA est une solution désagrégée ouverte destinée au haut débit, qui permet aux opérateurs d'adopter nettement plus facilement de nouvelles technologies », a déclaré Timon Sloane, directeur général de l'ONF. « L'OLT de Zyxel est le parfait exemple de la puissance de ce modèle ouvert, et démontre la façon dont de nouveaux produits peuvent être lancés et commercialisés par des fournisseurs innovants. Nous sommes ravis d'accueillir Zyxel au sein de notre communauté, et d'intégrer son OLT innovant à notre marché dans le cadre du projet VOLTHA. »

L'OLT de Zyxel est présenté sur la place de marché de l'ONF.

Pour en savoir plus sur l'ONF et VOLTHA, rendez-vous sur : https://opennetworking.org/voltha/. Inscrivez-vous pour participer à un techinaire organisé par l'ONF le 7 juillet, afin d'en savoir plus sur la dernière version de VOLTHA.

À propos de Zyxel Communications

Zyxel Communications fournit des solutions technologiques à la pointe de l'innovation et connecte le monde à l'Internet depuis plus de 30 ans. Qu'il s'agisse d'établir un accès à travers des solutions à très haut débit, fixes ou mobiles, Zyxel Communications offre un éventail complet et flexible de produits permettant aux prestataires de services de garder une avance sur leurs concurrents.

