Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Montréal : Le marché de la région de Montréal se détend enfin en juin, une première depuis 2015





L'ÎLE-DES-SOEURS, Québec, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de juin. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



«?Les ventes continuent d'enregistrer un ralentissement sensible dans la région de Montréal. Dans un tel contexte, la mise en vente de nouvelles propriétés, supérieure à la moyenne historique depuis le mois de mai, commence à avoir un impact sur l'inventaire de propriétés à vendre. La hausse marquée des inscriptions en vigueur se traduit donc par une légère hausse du temps nécessaire pour écouler l'inventaire, une première depuis 2015, toutes périodes confondues?et dans tous les secteurs de la région?», remarque Charles Brant, directeur du Service de l'analyse de marché de l'APCIQ. «?Bien que les conditions de marché demeurent très serrées à l'avantage des vendeurs, on observera enfin, au cours des prochains mois, une baisse tendancielle du niveau de surenchères et un essoufflement de la hausse soutenue des prix par rapport à 2021. Globalement, une stabilisation des prix se dessine depuis mai dernier, annonçant l'atteinte du pic du marché à Montréal, notamment dans un contexte où la qualification des ménages pour obtenir un prêt hypothécaire s'avère de plus en plus ardue?», ajoute-t-il.

Faits saillants du mois de juin

Le nombre de transactions résidentielles s'est établi à 4 078 en juin dans la RMR, une diminution de 11 % comparée à juin 2021. Ces résultats, sous la moyenne de ventes mensuelle (4 333) depuis 2017, marquent une continuation de la tendance au ralentissement observée en 2022.





Le niveau transactionnel par grand secteur a été relativement hétérogène au mois de juin, mais la majorité a suivi la tendance générale dans la RMR. Les ventes dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges sont restées stables, avec un total de 204 transactions résidentielles. La Rive-Sud et Laval ont vu leurs ventes diminuer légèrement pendant la période, avec des déclins de 4 % dans les deux secteurs (944 et 423 ventes respectivement). La Rive-Nord a connu un ralentissement plus important, avec 920 ventes, une diminution de 7 % par rapport à juin 2021. Saint-Jean-sur-Richelieu, qui observe jusqu'à maintenant un ralentissement moins important que les autres secteurs (-11 % de janvier à juin), a connu un recul plus important en juin, avec 107 ventes, ce qui représente une diminution de 13 %. C'est toutefois l'île de Montréal qui a enregistré le recul le plus important dans la RMR, avec un déclin de 20 % comparé à juin 2021, pour un total de 1 480 ventes.



Les unifamiliales et les copropriétés ont enregistré des niveaux similaires de ralentissement en juin, avec -9 % et -10 % par rapport à juin 2021 respectivement (les ventes se sont établies à 2 086 et 1 576). Le recul rapide des ventes de plex s'est poursuivi pendant le mois, avec un total de 412 ventes, soit 25 % moins qu'en 2021 (546).





L'augmentation des inscriptions en vigueur, en mois consécutifs, a continué en juin dans la RMR, avec un sixième mois consécutif d'augmentation des propriétés disponibles à la vente. Les inscriptions ont atteint un total de 12 370, un gain de 15 % par rapport à juin 2021.





La modération des prix médians a continué en juin dans la RMR. Le prix médian des unifamiliales a atteint 570?000 $, une augmentation de 12 % par rapport à juin 2021, mais une diminution de 6?000 $ par rapport à mai 2022. La croissance du prix des copropriétés s'est aussi établie à 12 % pour le mois, avec une médiane de 410?000 $, ce qui représente une stabilisation de mois en mois par rapport à mai dernier. Le prix médian dans le marché des plex a grimpé en juin, atteignant 770?000 $. Ce prix représente un gain de 9 % par rapport à juin 2021.



Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions

Pour plus d'explications par l'économiste du Service de l'analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

